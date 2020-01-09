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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51455146514751485149>
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:35

Ітогі подвєдьом. 2020-01-09

Ітогі подвєдьом. 2020-01-09

1) Украинские эксперты осмотрели обломки "Боинга" МАУ: пожар на борту начался не с двигателей

Украина будет искать на месте катастрофы "Боинга" МАУ обломки зенитной ракеты – секретарь СНБО
Даже комментировать не хочется ...

Forbes: Падение украинского Boeing в Иране кажется подозрительным

Часть данных с черных ящиков самолета МАУ потеряна - иранские следователи
Что-то много совпадений

2) Наши действия пропорциональны убийству Сулеймани, они завершены – постпред Ирана при ООН
Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США.

Что-то притихли в Иране, после катастрофы Боинга

3) Враг восстанавливает на Донбассе интенсивную подготовку соединений боевиков – разведка
Основные усилия направлены на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, подготовки органов управления, разведки и связи

4) Террористы "ДНР" устроили охоту на авто с украинскими номерами
"Интеграция", "Надо прекратить стрелять", "Надо чтобы замолчали те, кто разжигал войну" ... Сброд клоунов

5) На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году
На дороги в этот раз выделили рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн)

6) Украинцам представили проект "Закона о труде"
Под хорошими лозунгами, задвигают расширение прав работодателей и уменьшение прав наёмных работников

7) Индексацию зарплаты хотят отменить
Отмечается, что защита от инфляционного обесценения заработной платы будет осуществляться через повышение минимальной заработной платы и путем повышения заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений.

Индексацию отменить, "минималку отменить" (с) freeze
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:38

  zРадио написав:
  freeze написав:Похоже разлетевшееся фото с обломком ракеты якобы с места ракеты оказалась банальным фейком, геоданные предварительно зачищены, аккаунт уже до этого ловили на фейках.


Это еще что - вон у Данилова, кроме 4-х "открытых", есть еще 3 "закрытые" версии (рука лицо). Имитация работы - наше все. Чем больше версий, тем эффективнее власть :oops:

Кушай это, не торопясь, не отворачивайся. Это лично ты выбрал.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины и непосредственно ему подчиняется.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:46

zРадио
Обижаешься, как институтка из дома благородных девиц, что тебя ольгинцем называют :)

И тащишь сюда информационное г***о от Глеба Ляшенко, которого на каналах 112 и NewsOne почему-то называют "политический эксперт"
Для тебя процитирую его высказывания "Майданные еб..нашки продолжают плеваться ядовитой слюной"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:50

  pesikot написав:Кушай это, не торопясь, не отворачивайся. Это лично ты выбрал.


Ну ты и выдумщик! На вот - читай!

Політичні дискусії
Нед 24 лют, 2019 21:09
  zРадио написав: Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:55

  pesikot написав:zРадио
Обижаешься, как институтка из дома благородных девиц, что тебя ольгинцем называют :)

И тащишь сюда информационное г***о от Глеба Ляшенко, которого на каналах 112 и NewsOne почему-то называют "политический эксперт"
Для тебя процитирую его высказывания "Майданные еб..нашки продолжают плеваться ядовитой слюной"


Причем здесь Ляшенко, манипулятор? Я прочитал новость в телеграме и перешел по ссылке. Я его знать не знаю. Но от того, что он напишет от себя, фотофакт не перестает быть фотофактом!

PS: ну и, конечно же, двойная мораль порохобота - куда ж без нее. Говорить "майданные еб..нашки" нельзя, а подписывать консервы "Сепар в сметане" и оформлять стикер по "брендбуку" нацистов - ничего страшного... Ну-ну...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:03

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:1) Украинские эксперты осмотрели обломки "Боинга" МАУ: пожар на борту начался не с двигателей

Украина будет искать на месте катастрофы "Боинга" МАУ обломки зенитной ракеты – секретарь СНБО
Даже комментировать не хочется ...

Бомба на борту малоймовірна. З годинниковим механізмом повинна спрацювати набагато пізніше, так само барозаряд чи смертник, на більшій висоті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:04

  pesikot написав:Индексацию отменить, "минималку отменить" (с) freeze


Кавычки передвиньте - "Индексацию отменить, минималку отменить"

Если вы выбирать из тупой и еще тупее, то можно начать с отмены индексации, ибо ничего более тупого я еще не видел. При любой документальной проверке любой проверяющий с выпученными довольными глазами бежит проверять правильно ли начислили несколько десятков гривен индексации за год, и подавляющее большинство работодателей попадают на серьезные штрафы ради копеек не нужных никому.

Нравится зарплата - работай, не нравится зарплата - не работай, работай там где больше платят. А то любой ханыга по несчастью принятый на работу впивается паразитическим клещем на теле трудовой буржуазии, и не выгонишь просто так нерадивого работника, а еще хуже работницу. А то развели социалистический троцкизм, что пролетариат всегда прав, надо брать американскую модель трудовых отношений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:17

Re: Політичні дискусії

Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве

Хронология событий в варианте «Текстов» выглядела следующим образом:

— Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января)
— Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы (посадка в 00:16 GST, 8 января). При этом данный лайнер был без заказов несколько дней. С 4 января он находился в Стокгольме, но 7 января летит в Москву, предположительно берет кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман.
— 8 января — крушение самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST.
— Бизнес-джет Медведчука отправляет, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января)
— Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отправляет Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. (С момента крушения самолета МАУ прошло примерно 18 часов).

Резюмируя вышеприведенные данные, журналисты пришли к выводу о том, что для проведения вероятной встречи Зеленского с россиянами было почти 12 часов.

ЗІ
якщо брєд то давайте свої альтернативні дані флайт радар
Востаннє редагувалось mephala в Чет 09 січ, 2020 19:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22

CBS News quoting US intelligence said a satellite detected infrared "blips" of two missile launches, followed by another blip of an explosion.
US officials say they believe the Ukrainian International Airlines Boeing 737-800 was hit by a missile, CBS says.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51055219

Ну ось американські супутники зафіксили запуск двох ракет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22

Re: Політичні дискусії

И все-таки, очень большая вероятность, что самолет сбили.
Самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой — источники Newsweek

https://nv.ua/ukraine/events/samolet-ma ... 63297.html
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