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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5146514751485149>
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:22

Iran plane crash: US officials 'confident' plane shot down by Iranian missile

Пишут, что у американцев есть спутниковые пруфы запусков 2-х ракет иранскими ПВО. Но пока не показывают их. Надесь, это не будет предметом никаких сделок, если это правда...

https://news.sky.com/story/iran-plane-c ... e-11904698
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:33

  mephala написав:якщо брєд то давайте свої альтернативні дані флайт радар


А зачем? "Имел 12 часов для встречи" - это инфа, которая ничего не подтверждает и ничего не опровергает.

Точно так же можно проанализировать и маршрут Порошенко на яхте, придя к выводу, что у него было 5 часов на встречу с королевской креветкой, 3 часа - на встречу с Кракеном и не менее 10 часов - на тайные переговоры с проплывавшим рядом на своей яхте двоюродным шурином троюродного деверя мужа королевы Британии :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:35

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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:37

Re: Політичні дискусії

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе.

Свічку в рамку не поставили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе.

Свічку в рамку не поставили?


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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:50

  zРадио написав:
  mephala написав:якщо брєд то давайте свої альтернативні дані флайт радар


А зачем? "Имел 12 часов для встречи" - это инфа, которая ничего не подтверждает и ничего не опровергает.

Точно так же можно проанализировать и маршрут Порошенко на яхте, придя к выводу, что у него было 5 часов на встречу с королевской креветкой, 3 часа - на встречу с Кракеном и не менее 10 часов - на тайные переговоры с проплывавшим рядом на своей яхте двоюродным шурином троюродного деверя мужа королевы Британии :mrgreen:


що не придумаєш щоб відмазати кумира. так зрадіо?
а як тоді ти прокоментуєш давню історію про одночасне знаходження у Відні відомої трійці?

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хоча - там лопух боксер розколовся. зе хитріший.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:55

Нонешний канал "чесних новин"(1+1) вовсю волает об иранской ракете.
В ход пошли, как доказательства, и мемуары диванных "экспертов" времен СССР, и авторитетное мнение инструктора по авиатренажерам, и выступление Трампа.
Орлы-борзописцы Коломоича уже договорились даже до того, что современный реактивный Боинг можно спокойно посадить и вообще без двигателей)))
Зато напрочь в игноре инфа о том, что Люфтганза возобновляет полеты в Иран.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:59

  mephala написав:
що не придумаєш щоб відмазати кумира. так зрадіо?


Ты форум читаешь? Буквально страницу назад я разоблачил фейк песикота о якобы моем кумире Зеленском.

Почему я ответил в шутливой форме - да потому что невозможно серьезно комментировать приведенное тобой псевдо-расследование.

PS: "Гражданская авиация Ирана официально опровергает версию о ракетном ударе по украинскому самолету". Об этом сообщает агентство IRNA.

И при этом "Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что ОБА бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.".

Мутят... Иранцы не покажут черные ящики, американцы - снимки ракет (ИМХО)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:03

freeze
Зранку забули, а в обід згадали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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