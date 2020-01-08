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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5146514751485149
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:05

  zРадио написав:Почему я ответил в шутливой форме - да потому что невозможно серьезно комментировать приведенное тобой псевдо-расследование.


Гадаєте що випадково так все відбулося?
Як там у класика? "Не вірю"
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:06

  freeze написав:Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе.

Та ситуация, когда пишут "Маразм крепчал".
M-A-X
 
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