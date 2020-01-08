|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:05
zРадио написав:
Почему я ответил в шутливой форме - да потому что невозможно серьезно комментировать приведенное тобой псевдо-расследование.
Гадаєте що випадково так все відбулося?
Як там у класика? "Не вірю"
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6260
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:06
freeze написав:
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного распространения информации о голодоморе.
Та ситуация, когда пишут "Маразм крепчал".
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему