Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Уже есть видео попадания ракеты. Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.
И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта
Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вкладчик1234 написав:Уже есть видео попадания ракеты. Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.
И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта
Так как я вчера говорил, сбили местные по ошибке. Похоже задержка сыграла фатальную роль. Не должны были в это время самолеты взлетать, вот и пульнули по ошибке. Вообще по хорошему надо было все рейсы отменять с 03.01. после атаки дронов в Багдаде. Но для бени барыши выше всего, вот и расхлебываем. В крайнем случае надо было после ночных атак Ирана подождать несколько часов. Тогда все бы успокоилось. Вину возлагаю на МАУ и государство в равных долях.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
История рейса PS752 Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани: - иран судорожно готовит достойный ответ - Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана - иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика. - через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час. - в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт. - все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя. - Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен… - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой» В Украине траур по погибшим
Вкладчик1234 написав:Уже есть видео попадания ракеты. Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.
И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта
Видео попадания ракеты может быть таким же фейковым как и фото ракеты на земле, и снято где нибудь в Сирии или Йемене. Я уверен, что сейчас не одна бригада и профессионалов, и любителей что монтирует, ищет в архивах, чтобы выдать за новое.
Вообще на другом видео самолет сразу вспыхнул, на видео с ракетой ничего не вспыхивает.
Надо несколько дней подождать, там уже на месте куча экспертов, уверен, что это не самый загадочный случай.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:История рейса PS752 Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани: - иран судорожно готовит достойный ответ - Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана - иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика. - через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час. - в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт. - все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя. - Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен… - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой» В Украине траур по погибшим
Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?) Очень похоже на правду. Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Вкладчик1234 написав:Уже есть видео попадания ракеты. Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.
И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта
Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера
Американцам то зачем что то скрывать по малазийскому боингу ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:История рейса PS752 Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани: - иран судорожно готовит достойный ответ - Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана - иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика. - через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час. - в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт. - все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя. - Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен… - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой» В Украине траур по погибшим
– Я пью ваше здоровье, господа, – негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
edvardd написав:История рейса PS752 Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани: - иран судорожно готовит достойный ответ - Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана - иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика. - через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час. - в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт. - все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя. - Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен… - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой» В Украине траур по погибшим
Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?) Очень похоже на правду. Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ?
это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...
А вот уже и официальное заявление Канады: Prime Minister Justin Trudeau says intelligence from multiple sources indicates that an Iranian missile downed the Ukraine International Airlines flight that crashed near Tehran on Wednesday.
He says the strike might have been unintentional. Пресс-конференция Трюдо в 21:00 по Киеву Смотреть https://www.cbc.ca/news