Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5148514951505151> Додано: Чет 09 січ, 2020 21:26 Вкладчик1234 написав: Уже есть видео попадания ракеты.

Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.



И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта Уже есть видео попадания ракеты.Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта

Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8519 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 21:37 Вкладчик1234 написав: Уже есть видео попадания ракеты.

Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.



И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта Уже есть видео попадания ракеты.Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта



Так как я вчера говорил, сбили местные по ошибке.

Похоже задержка сыграла фатальную роль. Не должны были в это время самолеты взлетать, вот и пульнули по ошибке.

Вообще по хорошему надо было все рейсы отменять с 03.01. после атаки дронов в Багдаде.

Но для бени барыши выше всего, вот и расхлебываем.

В крайнем случае надо было после ночных атак Ирана подождать несколько часов. Тогда все бы успокоилось.

Вину возлагаю на МАУ и государство в равных долях. Так как я вчера говорил, сбили местные по ошибке.Похоже задержка сыграла фатальную роль. Не должны были в это время самолеты взлетать, вот и пульнули по ошибке.Вообще по хорошему надо было все рейсы отменять с 03.01. после атаки дронов в Багдаде.Но для бени барыши выше всего, вот и расхлебываем.В крайнем случае надо было после ночных атак Ирана подождать несколько часов. Тогда все бы успокоилось.Вину возлагаю на МАУ и государство в равных долях. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 723 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1033 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 21:41 История рейса PS752

Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:

- иран судорожно готовит достойный ответ

- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана

- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.

- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.

- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.

- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.

- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…

- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим edvardd

Повідомлень: 5734 З нами з: 20.11.08 Подякував: 75 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 21:46 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Уже есть видео попадания ракеты.

Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.



И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта



Видео попадания ракеты может быть таким же фейковым как и фото ракеты на земле, и снято где нибудь в Сирии или Йемене.

Я уверен, что сейчас не одна бригада и профессионалов, и любителей что монтирует, ищет в архивах, чтобы выдать за новое.



Вообще на другом видео самолет сразу вспыхнул, на видео с ракетой ничего не вспыхивает.



Надо несколько дней подождать, там уже на месте куча экспертов, уверен, что это не самый загадочный случай. Видео попадания ракеты может быть таким же фейковым как и фото ракеты на земле, и снято где нибудь в Сирии или Йемене.Я уверен, что сейчас не одна бригада и профессионалов, и любителей что монтирует, ищет в архивах, чтобы выдать за новое.Вообще на другом видео самолет сразу вспыхнул, на видео с ракетой ничего не вспыхивает.Надо несколько дней подождать, там уже на месте куча экспертов, уверен, что это не самый загадочный случай. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14671 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3875 раз. Подякували: 5814 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 21:50 edvardd написав: История рейса PS752

Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:

- иран судорожно готовит достойный ответ

- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана

- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.

- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.

- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.

- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.

- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…

- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим История рейса PS752Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:- иран судорожно готовит достойный ответ- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»В Украине траур по погибшим



Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?)

Очень похоже на правду.

Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ? Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?)Очень похоже на правду.Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ? В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 723 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1033 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 21:50 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Уже есть видео попадания ракеты.

Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.



И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта Уже есть видео попадания ракеты.Ну и омереканцы решили, что "шило в мешке не утаить", т.к. "горевшие двигатели" даже не закоптились. И выдали данные о наведении, и запуске 2 ракет.И подтверждаются вчерашние слова очевидцев, о звуках предположительно запуска, попадания, и уже самого падения самолёта

Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера Уверен что аналогичные данные у них есть и малайзийского авиалайнера



Американцам то зачем что то скрывать по малазийскому боингу ? Американцам то зачем что то скрывать по малазийскому боингу ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14671 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3875 раз. Подякували: 5814 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 22:05 edvardd написав: История рейса PS752

Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:

- иран судорожно готовит достойный ответ

- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана

- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.

- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.

- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.

- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.

- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…

- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим История рейса PS752Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:- иран судорожно готовит достойный ответ- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»В Украине траур по погибшим

– Я пью ваше здоровье, господа, – негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами. – Я пью ваше здоровье, господа, – негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27297 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 22:08 Хомякоид написав: edvardd написав: История рейса PS752

Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:

- иран судорожно готовит достойный ответ

- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана

- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.

- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.

- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.

- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.

- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…

- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим История рейса PS752Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани:- иран судорожно готовит достойный ответ- Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана- иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика.- через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час.- в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт.- все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя.- Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен…- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»В Украине траур по погибшим



Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?)

Очень похоже на правду.

Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ? Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?)Очень похоже на правду.Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ?

это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников... это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников... edvardd

Повідомлень: 5734 З нами з: 20.11.08 Подякував: 75 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 22:21 Вкладчик1234



А вот уже и официальное заявление Канады:

Prime Minister Justin Trudeau says intelligence from multiple sources indicates that an Iranian missile downed the Ukraine International Airlines flight that crashed near Tehran on Wednesday.



He says the strike might have been unintentional.

Пресс-конференция Трюдо в 21:00 по Киеву

Смотреть https://www.cbc.ca/news А вот уже и официальное заявление Канады:Prime Minister Justin Trudeau says intelligence from multiple sources indicates that an Iranian missile downed the Ukraine International Airlines flight that crashed near Tehran on Wednesday.He says the strike might have been unintentional.Пресс-конференция Трюдо в 21:00 по КиевуСмотреть TUR

Повідомлень: 12 З нами з: 05.04.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 22:24 Re: Політичні дискусії freeze написав: Видео попадания ракеты может быть таким же фейковым как и фото Видео попадания ракеты может быть таким же фейковым как и фото Трюдо грит не фейк Трюдо грит не фейк Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3481 З нами з: 03.12.14 Подякував: 442 раз. Подякували: 507 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 5148514951505151> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостейМодератори: ТупУм