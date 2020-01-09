Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А вот уже и официальное заявление Канады: Prime Minister Justin Trudeau says intelligence from multiple sources indicates that an Iranian missile downed the Ukraine International Airlines flight that crashed near Tehran on Wednesday.
He says the strike might have been unintentional. Пресс-конференция Трюдо в 21:00 по Киеву Смотреть https://www.cbc.ca/news
Просто погибло слишком много граждан стран "первого мира", и не получилось замять.
Хотя очень стараются. Пишут, что место падения сегодня утром разровняли бульдозерами. И "черные ящики" уж очень сильно "повредились" как раз в самых нужных местах
Наблюдаем. Что мы ещё можем сделать? Хоть по отдельности, хоть как страна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
edvardd написав:История рейса PS752 Цепь событий в результате которой иран сбил самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", рейса PS752 началась с ликвидации американцами Касема Сулеймани: - иран судорожно готовит достойный ответ - Трамп обещает в случае американских жертв разнести пол ирана - иран для сохранения морды лица решается на ракетную атаку, но при этом предупредив по дипломатическим каналам о времени и месте удара, в результате которого разбит ангар парковка, вертолет и убиты 2 суслика. - через короткое время после ракетной атаки должен вылетать наш борт PS752, но на него не сели 2 пассажира, рейс откладывают для проверки почти на час. - в это время, когда иранцы ждали ответного удара недалеко от аэропорта на секретной базе ПВО дежурит криворукий мустафа, которому дали график взлётов из аэропорта, но наш борт летит вне графика! Поэтому этот де*** нажимает кнопку пуск и сбивает самолёт. - все разведки на ушах, это событие нельзя представлять как связанное с ракетным ударом ирана, поэтому Украине спускают дезинфоррмацию от разведки, о неисправности двигателя. - Трамп заявляет жертв нет, а остальное додавим санкциями, Америка довольна, электорат Трампа доволен… - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой» В Украине траур по погибшим
Не могу почему то плюсануть (что-то с форумом ?) Очень похоже на правду. Втянули Украину в это г***о. Когда наши научаться работать на опережение, а не по факту ?
это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...
*пилоты не связались с диспетчером при взлёте * -- это уж слишком)) У кого же они тогда разрешение на взлёт запрашивали?
Вкладчик1234 написав:Наблюдаем. Что мы ещё можем сделать? Хоть по отдельности, хоть как страна
Собственно что нам это дает, погибших не вернуть. В правильности действий экипажа никто особо и не сомневался. Единственное вопрос компенсаций. Иранцы будут валить на США, которые развязали конфликт убийством Сулеймани и запугали ПВО, американцы будут говорить, что они вообще не при чем, МАУ и Аэрорух будут как в случае с малазийским боингом над ОРДЛО морозиться что летать было в Тегеран безопасно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:
Истории становятся всё офигительнее. Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда? Поразительное совпадение. Ага. А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета. Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В правильности действий экипажа никто особо и не сомневался. Единственное вопрос компенсаций. Иранцы будут валить на США, которые развязали конфликт убийством Сулеймани и запугали ПВО, американцы будут говорить, что они вообще не при чем, МАУ и Аэрорух будут как в случае с малазийским боингом над ОРДЛО морозиться что летать было в Тегеран безопасно.
Як взагалі можна було стріляти в ціль, на відстані 20-30 км від аеропорта, яка ще й піднімалась і рухалась від міста? З урахуванням максимальної дальності враження Тора 12 км, рішення приймалось за 10-20 сек. Тобто, просто тупо випустили ракету (дві ракети).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:
Истории становятся всё офигительнее. Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда? Поразительное совпадение. Ага. А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета. Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.
Этот иранец сказал, что начал снимать после того, как услышал запуск первой ракеты. Именно поэтому на видео только одна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин