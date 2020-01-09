Додано: Чет 09 січ, 2020 23:15

Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:



Истории становятся всё офигительнее.

Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?

Поразительное совпадение. Ага.

А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.

Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.