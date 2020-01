Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5149515051515152 Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:40 edvardd написав: - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»В Украине траур по погибшим

В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших. В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1105 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:51 edvardd написав: это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников... это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...

Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.

Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно. Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1105 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03 Как вариант



andrein Повідомлень: 593 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:07 freeze написав: Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:



Истории становятся всё офигительнее.

Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?

Поразительное совпадение. Ага.

А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.

Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал. Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:Истории становятся всё офигительнее.Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?Поразительное совпадение. Ага.А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.



Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.







