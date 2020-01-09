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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:40
edvardd написав:
- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»
В Украине траур по погибшим
В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:51
edvardd написав:
это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...
Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.
Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03
Как вариант
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:07
freeze написав:
Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:
Истории становятся всё офигительнее.
Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?
Поразительное совпадение. Ага.
А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.
Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.
Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.
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