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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5149515051515152 Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:40 edvardd написав: - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»

В Украине траур по погибшим - В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»В Украине траур по погибшим

В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших. В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1105 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:51 edvardd написав: это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников... это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...

Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.

Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно. Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1105 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03 Как вариант



andrein Повідомлень: 593 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:07 freeze написав: Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:



Истории становятся всё офигительнее.

Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?

Поразительное совпадение. Ага.

А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.

Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал. Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:Истории становятся всё офигительнее.Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?Поразительное совпадение. Ага.А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.



Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.







Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон. andrein Повідомлень: 593 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 04:32 Гибридна відповідь у гибридній війні Кримчани, які постійно проживають на території анексованого півострова, не можуть розраховувати на українську пенсію, якщо вони вже отримують російські соціальні виплати, які стали нараховуватися на рахунки жителів Криму з весни 2014 року. Таке рішення Пенсійний фонд України ухвалив на підставі норм міждержавної угоди, укладеної Україною на початку 90-х років. Правозахисники протягом останніх кількох років вказують на незаконність такої практики і вимагають відновити соціальні виплати і сьогодні, до їхньої вимоги приєдналися народні депутати – члени комітету Верховної ради з питань соцполітики. Чи зможуть кримчани отримувати дві пенсії одночасно і чи буде це рішення справедливим?



Наприкінці минулого року до Верховної Ради України внесли законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України відносно реалізації права на пенсію» № 2083-д. Авторами документа є депутати відразу кількох фракцій в українському парламенті: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - за життя» та «Батьківщина».



Пізніше один з основних авторів тексту законопроекту – глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова підтвердила наміри чинного парламенту повернути жителям анексованого Криму право на отримання українських соціальних виплат незалежно від того, чи отримують він російську пенсію чи ні.



«Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно його розоряють, і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь нашим громадянам, які там проживають. Нехай отримують дві пенсії, хоча б так Росія компенсує цим людям ті незручності, які вона їм доставила <...> На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати її пенсією, тому що це наш громадянин, і у нас з ним, як у держави, є зв’язок», – сказала Третьякова.



Сергій Заєць.



– У Криму, згідно із законодавством України та міжнародним правом, є окупація і Росія, як держава-окупант несе тягар по забезпеченню місцевого населення. Як вона це робить, у формі пенсій або іншим способом – для України не повинно мати значення. Крим – це територія України, де живуть люди, які працювали на благо України і робили відрахування в ПФУ, на основі яких і формується пенсія. Юрист переконаний, що Україна зобов'язана створити умови для виплати пенсій жителям Криму на контрольованій офіційним Києвом частини країни. Люди, продовжує Заєць, повинні мати можливість відкрити рахунок в банку і звернутися до Пенсійного фонду для оформлення української пенсії. Ця процедура повинна бути імплементована принаймні для тієї частини населення Криму, яка за станом на лютий 2014 роки вже мала право на отримання соціальних виплат. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27298 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5149515051515152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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