Додано: П'ят 10 січ, 2020 04:32

Кримчани, які постійно проживають на території анексованого півострова, не можуть розраховувати на українську пенсію, якщо вони вже отримують російські соціальні виплати, які стали нараховуватися на рахунки жителів Криму з весни 2014 року. Таке рішення Пенсійний фонд України ухвалив на підставі норм міждержавної угоди, укладеної Україною на початку 90-х років. Правозахисники протягом останніх кількох років вказують на незаконність такої практики і вимагають відновити соціальні виплати і сьогодні, до їхньої вимоги приєдналися народні депутати – члени комітету Верховної ради з питань соцполітики. Чи зможуть кримчани отримувати дві пенсії одночасно і чи буде це рішення справедливим?



Наприкінці минулого року до Верховної Ради України внесли законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України відносно реалізації права на пенсію» № 2083-д. Авторами документа є депутати відразу кількох фракцій в українському парламенті: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - за життя» та «Батьківщина».



Пізніше один з основних авторів тексту законопроекту – глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова підтвердила наміри чинного парламенту повернути жителям анексованого Криму право на отримання українських соціальних виплат незалежно від того, чи отримують він російську пенсію чи ні.



«Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно його розоряють, і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь нашим громадянам, які там проживають. Нехай отримують дві пенсії, хоча б так Росія компенсує цим людям ті незручності, які вона їм доставила <...> На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати її пенсією, тому що це наш громадянин, і у нас з ним, як у держави, є зв’язок», – сказала Третьякова.



Сергій Заєць.



– У Криму, згідно із законодавством України та міжнародним правом, є окупація і Росія, як держава-окупант несе тягар по забезпеченню місцевого населення. Як вона це робить, у формі пенсій або іншим способом – для України не повинно мати значення. Крим – це територія України, де живуть люди, які працювали на благо України і робили відрахування в ПФУ, на основі яких і формується пенсія. Юрист переконаний, що Україна зобов'язана створити умови для виплати пенсій жителям Криму на контрольованій офіційним Києвом частини країни. Люди, продовжує Заєць, повинні мати можливість відкрити рахунок в банку і звернутися до Пенсійного фонду для оформлення української пенсії. Ця процедура повинна бути імплементована принаймні для тієї частини населення Криму, яка за станом на лютий 2014 роки вже мала право на отримання соціальних виплат.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.