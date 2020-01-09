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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5149515051515152
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:40

  edvardd написав:- В иране ссат кипятком от «победы над Америкой»
В Украине траур по погибшим

В Иране тоже траур. Иранцев погибло вдесятеро больше, чем наших.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:51

  edvardd написав:это стечение обстоятельств, вылет вне графика, и пилоты не связались с диспетчером при взлёте, поэтому тот не тормознул пвошников...

Скорее даже - рас****яйство, причём обоюдное. Зная о конфликте с США и вероятной повышенной активности иранских ПВО, о происшедшем несколько часов до того обстреле армериканской базы, надо было десять раз предупредить все возможные службы, убедиться в 100% безопасности.
Но главная вина на иранцах конечно. Если малайзийский сбитый криворукими днровцами хотя бы летел на большой высоте, со стороны территории противника, то здесь - только что взлетел со своего аэропорта, как можно было спутать - непонятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:03

Как вариант

andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:07

  freeze написав:Понравился комментарий одного блогера по поводу видео с ракетой:

Истории становятся всё офигительнее.
Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?
Поразительное совпадение. Ага.
А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.
Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "б***" или "ух ёпта" мужик не сказал.


Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.



andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 04:32

Гибридна відповідь у гибридній війні

Кримчани, які постійно проживають на території анексованого півострова, не можуть розраховувати на українську пенсію, якщо вони вже отримують російські соціальні виплати, які стали нараховуватися на рахунки жителів Криму з весни 2014 року. Таке рішення Пенсійний фонд України ухвалив на підставі норм міждержавної угоди, укладеної Україною на початку 90-х років. Правозахисники протягом останніх кількох років вказують на незаконність такої практики і вимагають відновити соціальні виплати і сьогодні, до їхньої вимоги приєдналися народні депутати – члени комітету Верховної ради з питань соцполітики. Чи зможуть кримчани отримувати дві пенсії одночасно і чи буде це рішення справедливим?

Наприкінці минулого року до Верховної Ради України внесли законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України відносно реалізації права на пенсію» № 2083-д. Авторами документа є депутати відразу кількох фракцій в українському парламенті: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - за життя» та «Батьківщина».

Пізніше один з основних авторів тексту законопроекту – глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова підтвердила наміри чинного парламенту повернути жителям анексованого Криму право на отримання українських соціальних виплат незалежно від того, чи отримують він російську пенсію чи ні.

«Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно його розоряють, і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь нашим громадянам, які там проживають. Нехай отримують дві пенсії, хоча б так Росія компенсує цим людям ті незручності, які вона їм доставила <...> На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати її пенсією, тому що це наш громадянин, і у нас з ним, як у держави, є зв’язок», – сказала Третьякова.

Сергій Заєць.

– У Криму, згідно із законодавством України та міжнародним правом, є окупація і Росія, як держава-окупант несе тягар по забезпеченню місцевого населення. Як вона це робить, у формі пенсій або іншим способом – для України не повинно мати значення. Крим – це територія України, де живуть люди, які працювали на благо України і робили відрахування в ПФУ, на основі яких і формується пенсія. Юрист переконаний, що Україна зобов'язана створити умови для виплати пенсій жителям Криму на контрольованій офіційним Києвом частини країни. Люди, продовжує Заєць, повинні мати можливість відкрити рахунок в банку і звернутися до Пенсійного фонду для оформлення української пенсії. Ця процедура повинна бути імплементована принаймні для тієї частини населення Криму, яка за станом на лютий 2014 роки вже мала право на отримання соціальних виплат.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 05:38

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:відрахування в ПФУ, на основі яких і формується пенсія.

Дуже сумніваюсь що вони платили. От ти наприклад багато платиш щомісячно до ПФУ ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 05:39

  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:
  portoz написав:Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.


Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.
Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.

Ну и летай с аэрофлотом на супер джетах кто ж тебе запрещает :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 06:47

  Хомякоид написав: Так как я вчера говорил, сбили местные по ошибке.


Ключевое слово должно быть "сбили умышленно". А в чем ошибка? Хотели сбить воздушную цель и сбили.
Огонь на поражение без возможности различить военная или гражданская цель признается умыслом на уничтожение гражданской цели. Должны были осознавать, обязаны были осознавать, не могли не осознавать, что неопознанная цель может быть гражданской.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 07:07

  Вкладчик1234 написав:
  TUR написав:Вкладчик1234

А вот уже и официальное заявление Канады:
Prime Minister Justin Trudeau says intelligence from multiple sources indicates that an Iranian missile downed the Ukraine International Airlines flight that crashed near Tehran on Wednesday.

He says the strike might have been unintentional.
Пресс-конференция Трюдо в 21:00 по Киеву
Смотреть https://www.cbc.ca/news


Просто погибло слишком много граждан стран "первого мира", и не получилось замять.

Хотя очень стараются. Пишут, что место падения сегодня утром разровняли бульдозерами. И "черные ящики" уж очень сильно "повредились" как раз в самых нужных местах

Наблюдаем. Что мы ещё можем сделать? Хоть по отдельности, хоть как страна

Хотя бы закрыть авиасообщение. Как и на другие опасные направления.
Кстати, реально не могу понять целесообразность для пересичных рейса на Иран.
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