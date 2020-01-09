Зеленский высказался о возможной ракетной атаке, такая версия возможно, но пока не подтверждена, и попросил западных партнеров предоставить доказательства.
В принципе разумно, торопиться не надо, лучше дождаться официальных заключений.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:53
Re: Політичні дискусії
Зеленский высказался о возможной ракетной атаке, такая версия возможно, но пока не подтверждена, и попросил западных партнеров предоставить доказательства.
В принципе разумно, торопиться не надо, лучше дождаться официальных заключений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:58
Re: Політичні дискусії
"В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"
не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.
боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:01
Re: видосики
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:34
Я бы сдвинул начало 2 ВМВ ровно на год вперед, когда поляки на пару с Германией раздерибанили территорию более слабой Чехии. А то они такие шкодники, сами пакостили, а потом удивлялись, а нам-то за что, когда в ответ прилетело точно такое же.
И да кто-то ответил из наших официальных лиц на недавний пассаж польского посла про Западную Украину, территорию оккупированной Польши ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41
Re: Політичні дискусії
Гончарук думает продвигать на «Нафтогаз» Наталью Бойко
Премьер-министр Алексей Гончарук замахнулся на правление «Нафтогаза Украины». Полномочия Андрея Коболева истекают в марте этого года. На первый взгляд бесспорным кандидатом является Юрий Витренко. Но с ним не все так просто, учитывая межвидовую борьбу внутри нефтегазового коллектива.
Гончарук уже советовался относительно Натальи Бойко, которая отказалась от мандата «Европейской солидарности», назначена его советником 5 ноября, а с 11 сентября состоит в набсовете «Нафтогаза Украины» вместе с Юлией Ковалив.
Отец Натальи — доктор юридических наук, профессор, член Высшего совета правосудия (второй дисциплинарный палаты) Андрей Бойко.
После вуза Наталья Бойко работала в Германии, потом была членом комитета по устойчивой энергетике Организации Объединённых Наций, менеджером Национального совета реформ. В 2015 г. её взяли советником в Администрацию Президента Петра Порошенко, а затем назначили на пост замминистра энергетики по евроинтеграции.
Из ТГ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41
Re: Политический траур
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41
А как же именно так и было. Аккурат 23/8 подписали Пакт, и всего за 8 дней немцы мобилизовали 2 млн. солдат, подготовили 2 тыс. танков и 3 тыс. самолетов, перебросили их в Восточную Пруссию (морем) и Словакию, и начали войну! В польской версии истории, вероятно, и президент Мосцицкий, и глава армии Рыдзь-Смиглов вместе с правительством и парламентом не бежали позорно через Днестр в Румынию из провинциальных Залещиков уже 17-го сентября (через 2 недели после начала войны), а мужественно защищали Варшаву, доблестная 2-х миллионная французская армия вела стремительное наступление на линию Зигфрида, а в портах Нормандии уже в сентябре 39-го высадились сотни тысяч англичан/канадцев и анзаков, чтобы сокрушить Гитлера....
При этом польский парламент, видимо, просто забыл, что руководство Речи Посполитой войны СССР не объявляло, а войскам рассылало директивы по возможности в боестолкновения не вступать, а сопротивление оказывать только при попытках разоружения. Никто и не вспомнил, как 12/8 в Москву приехала англо-французская военная делегация, состоявшая из ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОЕННЫХ, не имевшая полномочия ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЯ С СССР! Или о том, что министр иностранных дель Польши публично заявлял, что его страна встретит РККА, которую могла бы прийти на помощь в случае заключения подобного соглашения, как агрессора.
В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО - его солдаты в 39-ом не стали умирать за Данциг (как не стали этого делать ВСЕ тогдашние истинные союзники Польши), а предпочел позаботиться о себе - ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ на 300-500 км на запад, что летом 41-го НЕСОМНЕННО И РЕШИЛО ИСХОД ВОЙНЫ. Начни немцы ее с линии Нарва-Чудское озеро-Негорелое-Славута-Могилев-Подольский, большинства из форумчан в текущей реальности ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО БЫ!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:44
когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:45
Re: Політичні дискусії
ПЗРК влучає в двигун, бо ракета наводиться інфрачервоним датчиком. Радарні ЗРК наводять по мікрохвильовому проміню, тому ракети вибухають біля корпусу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:45
Re: Политическое сокрытие
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