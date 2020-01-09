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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:53

Re: Політичні дискусії

Зеленский высказался о возможной ракетной атаке, такая версия возможно, но пока не подтверждена, и попросил западных партнеров предоставить доказательства.

В принципе разумно, торопиться не надо, лучше дождаться официальных заключений.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:58

Re: Політичні дискусії

Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия

"В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"

не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.
боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:01

Re: видосики

  freeze написав:Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления.

Та все постили видео, снятое на телефон, не задаваясь вопросом, зечем его снимали!?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:34

  mephala написав:Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия

"В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"

не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.
боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною.


Я бы сдвинул начало 2 ВМВ ровно на год вперед, когда поляки на пару с Германией раздерибанили территорию более слабой Чехии. А то они такие шкодники, сами пакостили, а потом удивлялись, а нам-то за что, когда в ответ прилетело точно такое же.
И да кто-то ответил из наших официальных лиц на недавний пассаж польского посла про Западную Украину, территорию оккупированной Польши ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

Re: Політичні дискусії

​​Гончарук думает продвигать на «Нафтогаз» Наталью Бойко

Премьер-министр Алексей Гончарук замахнулся на правление «Нафтогаза Украины». Полномочия Андрея Коболева истекают в марте этого года. На первый взгляд бесспорным кандидатом является Юрий Витренко. Но с ним не все так просто, учитывая межвидовую борьбу внутри нефтегазового коллектива.

Гончарук уже советовался относительно Натальи Бойко, которая отказалась от мандата «Европейской солидарности», назначена его советником 5 ноября, а с 11 сентября состоит в набсовете «Нафтогаза Украины» вместе с Юлией Ковалив.

Отец Натальи — доктор юридических наук, профессор, член Высшего совета правосудия (второй дисциплинарный палаты) Андрей Бойко.

После вуза Наталья Бойко работала в Германии, потом была членом комитета по устойчивой энергетике Организации Объединённых Наций, менеджером Национального совета реформ. В 2015 г. её взяли советником в Администрацию Президента Петра Порошенко, а затем назначили на пост замминистра энергетики по евроинтеграции.

Из ТГ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

Re: Политический траур

  Хомякоид написав:барыши выше всего, вот и расхлебываем.

Что расхлебываем? объявили траур
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

  mephala написав:Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия

"В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"

не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.
боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною.

А как же именно так и было. Аккурат 23/8 подписали Пакт, и всего за 8 дней немцы мобилизовали 2 млн. солдат, подготовили 2 тыс. танков и 3 тыс. самолетов, перебросили их в Восточную Пруссию (морем) и Словакию, и начали войну! В польской версии истории, вероятно, и президент Мосцицкий, и глава армии Рыдзь-Смиглов вместе с правительством и парламентом не бежали позорно через Днестр в Румынию из провинциальных Залещиков уже 17-го сентября (через 2 недели после начала войны), а мужественно защищали Варшаву, доблестная 2-х миллионная французская армия вела стремительное наступление на линию Зигфрида, а в портах Нормандии уже в сентябре 39-го высадились сотни тысяч англичан/канадцев и анзаков, чтобы сокрушить Гитлера....
При этом польский парламент, видимо, просто забыл, что руководство Речи Посполитой войны СССР не объявляло, а войскам рассылало директивы по возможности в боестолкновения не вступать, а сопротивление оказывать только при попытках разоружения. Никто и не вспомнил, как 12/8 в Москву приехала англо-французская военная делегация, состоявшая из ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОЕННЫХ, не имевшая полномочия ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЯ С СССР! Или о том, что министр иностранных дель Польши публично заявлял, что его страна встретит РККА, которую могла бы прийти на помощь в случае заключения подобного соглашения, как агрессора.
В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО - его солдаты в 39-ом не стали умирать за Данциг (как не стали этого делать ВСЕ тогдашние истинные союзники Польши), а предпочел позаботиться о себе - ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ на 300-500 км на запад, что летом 41-го НЕСОМНЕННО И РЕШИЛО ИСХОД ВОЙНЫ. Начни немцы ее с линии Нарва-Чудское озеро-Негорелое-Славута-Могилев-Подольский, большинства из форумчан в текущей реальности ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО БЫ!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:44

  sal написав:
  freeze написав:Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления.

Та все постили видео, снятое на телефон, не задаваясь вопросом, зечем его снимали!?..

когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:45

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.

ПЗРК влучає в двигун, бо ракета наводиться інфрачервоним датчиком. Радарні ЗРК наводять по мікрохвильовому проміню, тому ракети вибухають біля корпусу.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:45

Re: Политическое сокрытие

  freeze написав:Американцам то зачем что то скрывать по малазийскому боингу

соучастники
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