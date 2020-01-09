Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:41

mephala написав: Польский Сейм принял резолюцию о том, что СССР виноват в начале Второй мировой войны, как и Германия



"В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"



не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.

боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною. "В резолюции утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны"не даром рашка протягувала через оон резолюцію про боротьбу з фашизмом.боїться що срср поставлять на один щабель з фашистською німеччиною.

А как же именно так и было. Аккурат 23/8 подписали Пакт, и всего за 8 дней немцы мобилизовали 2 млн. солдат, подготовили 2 тыс. танков и 3 тыс. самолетов, перебросили их в Восточную Пруссию (морем) и Словакию, и начали войну! В польской версии истории, вероятно, и президент Мосцицкий, и глава армии Рыдзь-Смиглов вместе с правительством и парламентом не бежали позорно через Днестр в Румынию из провинциальных Залещиков уже 17-го сентября (через 2 недели после начала войны), а мужественно защищали Варшаву, доблестная 2-х миллионная французская армия вела стремительное наступление на линию Зигфрида, а в портах Нормандии уже в сентябре 39-го высадились сотни тысяч англичан/канадцев и анзаков, чтобы сокрушить Гитлера....При этом польский парламент, видимо, просто забыл, что руководство Речи Посполитой войны СССР не объявляло, а войскам рассылало директивы по возможности в боестолкновения не вступать, а сопротивление оказывать только при попытках разоружения. Никто и не вспомнил, как 12/8 в Москву приехала англо-французская военная делегация, состоявшая из ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОЕННЫХ, не имевшая полномочия ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАШЕНИЯ С СССР! Или о том, что министр иностранных дель Польши публично заявлял, что его страна встретит РККА, которую могла бы прийти на помощь в случае заключения подобного соглашения, как агрессора.В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО - его солдаты в 39-ом не стали умирать за Данциг (как не стали этого делать ВСЕ тогдашние истинные союзники Польши), а предпочел позаботиться о себе - ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ на 300-500 км на запад, что летом 41-го НЕСОМНЕННО И РЕШИЛО ИСХОД ВОЙНЫ. Начни немцы ее с линии Нарва-Чудское озеро-Негорелое-Славута-Могилев-Подольский, большинства из форумчан в текущей реальности ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО БЫ!