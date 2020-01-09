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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:49

Re: Політичні дискусії

Эксперты из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing 373-800, разбившийся под Тегераном.
Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:59

Re: Политический боинг

  freeze написав:из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing

Боинговцев приглашать не будут?..
Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:01

  edvardd написав:когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх[/youtube


Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:04

  sal написав:
  freeze написав:из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing

Боинговцев приглашать не будут?..
Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?


Боинговцев уже официально пригласили. Те пока не ответили.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:05

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО...
Ну да. На россии теперь ведь не "взрыв" а "хлопок" :lol:
Не "начать войну" а "ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ" :lol:
В Ольгино сидят мастера лицемерия и вранья.
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наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15

  freeze написав:
  edvardd написав:когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх[/youtube


Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо.


а якщо на смарті вимкнено геолокацію?
я наприклад її вмикаю тільки коли мені потрібно і потім вимикаю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:17

Адвоката Владислава Добоша, который защищает подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, обвинили во вмешательстве в вопросы правосудия. Заявление коллегии судей опубликовано на сайте "Судебная власть Украины".

Интересные у нас в стране президент и судьи, давайте жить дружно или нас обижают.
У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:23

Re: Политические судьи

  freeze написав:У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать

Украина только всеми силами пытается найти путь своего становления, как современного цивилизованного государства.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:32

  sal написав:
  freeze написав:У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать

Украина только всеми силами пытается найти путь своего становления, как современного цивилизованного государства.


Так может уже как-то начинать этот путь, кроме разговоров.

ПС Вчера посмотрел видео из США, как полицейский остановил машину, а оттуда выскочила какая то грузная баба под 100 кг, видимо под кайфом и начала сумкой замахиваться на полицейского, сразу выстрел промеж глаз, потом у трупа уже проверили документы.

Интересно было бы в американском суде посмотреть действия судьи после того как адвокат в зале суда проорет про судейских мразей.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:46

  mephala написав:от не потрібно приписувати мені свої фантазії. так що свою совість колупай.
мова йшла про те що зе зустрічався з московитами.
а те що ця зустріч була наводить той факт як він інкогніто рвонув до оману.


А зачем ты публикуешь здесь чужие глупости? Ок, пусть будет не тебе, а тому чучелу с инфорезиста, которое вставило в псевдо-череду событий упавший борт МАУ. Но это ж оно сделало, не я. Так что я ничего не приписываю, а даю оценку качеству такой "аналитики"...

Относительно возможных встреч Зеленского с россиянами - повторюсь, не исключаю, что они имели место. Тогда к факту сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной. На самом же деле диалог - это хорошо. И что бы там не кукурекали порохоботы и соросята, наличие каналов связи между президентами Украины и РФ - это действенный инструмент предотвращения эскалации
zРадио
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