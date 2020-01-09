Эксперты из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing 373-800, разбившийся под Тегераном.
Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:49
Re: Політичні дискусії
Эксперты из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing 373-800, разбившийся под Тегераном.
Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:59
Re: Политический боинг
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:01
Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:04
Боинговцев уже официально пригласили. Те пока не ответили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:05
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:15
а якщо на смарті вимкнено геолокацію?
я наприклад її вмикаю тільки коли мені потрібно і потім вимикаю.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:17
Адвоката Владислава Добоша, который защищает подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, обвинили во вмешательстве в вопросы правосудия. Заявление коллегии судей опубликовано на сайте "Судебная власть Украины".
Интересные у нас в стране президент и судьи, давайте жить дружно или нас обижают.
У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:23
Re: Политические судьи
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:32
Так может уже как-то начинать этот путь, кроме разговоров.
ПС Вчера посмотрел видео из США, как полицейский остановил машину, а оттуда выскочила какая то грузная баба под 100 кг, видимо под кайфом и начала сумкой замахиваться на полицейского, сразу выстрел промеж глаз, потом у трупа уже проверили документы.
Интересно было бы в американском суде посмотреть действия судьи после того как адвокат в зале суда проорет про судейских мразей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:46
А зачем ты публикуешь здесь чужие глупости? Ок, пусть будет не тебе, а тому чучелу с инфорезиста, которое вставило в псевдо-череду событий упавший борт МАУ. Но это ж оно сделало, не я. Так что я ничего не приписываю, а даю оценку качеству такой "аналитики"...
Относительно возможных встреч Зеленского с россиянами - повторюсь, не исключаю, что они имели место. Тогда к факту сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной. На самом же деле диалог - это хорошо. И что бы там не кукурекали порохоботы и соросята, наличие каналов связи между президентами Украины и РФ - это действенный инструмент предотвращения эскалации
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