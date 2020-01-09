Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:49

Эксперты из Ирана и Украины будут вместе расшифровывать бортовые самописцы самолета Boeing 373-800, разбившийся под Тегераном.

Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.