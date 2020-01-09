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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5152515351545155 Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:03 Срадіо ,як там в кремлі поживають?

Скільки тобі плвтять сепар?



"сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной" Ethereum Повідомлень: 965 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:05 sal написав: Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты? Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?



Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата.

Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии. Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата.Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии. Libo 2

Повідомлень: 7649 З нами з: 14.11.11 Подякував: 326 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:10 mephala написав: freeze написав: edvardd написав: когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх[/youtube когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх[/youtube



Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо. Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо.



а якщо на смарті вимкнено геолокацію?

я наприклад її вмикаю тільки коли мені потрібно і потім вимикаю. а якщо на смарті вимкнено геолокацію?я наприклад її вмикаю тільки коли мені потрібно і потім вимикаю.

Иран не менее образованная страна , чем УКраина. НО.

В ИРане жесткая интернет цензура.

Для доступа к запрещенным сайтам иранские пользователи используют прокси-серверы, и хотя власти блокируют их тоже, оппозиционеры систематически находят новые. Также большую роль в преодолении сетевой блокады сыграла анонимная сеть Tor.[9]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%BD%D0%B5



Все может быть ... Иран не менее образованная страна , чем УКраина. НО.В ИРане жесткая интернет цензура.Для доступа к запрещенным сайтам иранские пользователи используют прокси-серверы, и хотя власти блокируют их тоже, оппозиционеры систематически находят новые. Также большую роль в преодолении сетевой блокады сыграла анонимная сеть Tor.[9]Все может быть ... Renee Повідомлень: 50 З нами з: 22.10.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:17 Ethereum написав: Срадіо ,як там в кремлі поживають?

Скільки тобі плвтять сепар?



"сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной" Срадіо ,як там в кремлі поживають?Скільки тобі плвтять сепар?"сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной"



О, а вот и жертва этой политики появилась. Одна из - всего их процентов 8



PS: дурень, если ты меня сепаром называешь, то кто же тогда для тебя Зеленский и Ермак - т.е., собственно, сами переговорщики? А ну давай - заработай себе статью! Вчера Прямой за разжигание Пояркова уже получил внеплановую проверку Нацкомиссии... О, а вот и жертва этой политики появилась. Одна из - всего их процентов 8PS: дурень, если ты меня сепаром называешь, то кто же тогда для тебя Зеленский и Ермак - т.е., собственно, сами переговорщики? А ну давай - заработай себе статью! Вчера Прямой за разжигание Пояркова уже получил внеплановую проверку Нацкомиссии... Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 січ, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4653 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2016 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:18 sal написав: freeze написав: У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать

Украина только всеми силами пытается найти путь своего становления, как современного цивилизованного государства. Украина только всеми силами пытается найти путь своего становления, как современного цивилизованного государства.



Режим Зе - шаги назад!!! КУчка дилентантов в турборежиме пытается управлять страной. Верховна Рада практически не работает. Принимаются законы, кторые тут же необходимо корректировать, сразу готовы тычячи поправок. Куча долгов и обещаний. Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?

Крах впереди. Режим Зе - шаги назад!!! КУчка дилентантов в турборежиме пытается управлять страной. Верховна Рада практически не работает. Принимаются законы, кторые тут же необходимо корректировать, сразу готовы тычячи поправок. Куча долгов и обещаний. Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?Крах впереди. Renee Повідомлень: 50 З нами з: 22.10.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:30 zРадио написав: mephala написав: от не потрібно приписувати мені свої фантазії. так що свою совість колупай.

мова йшла про те що зе зустрічався з московитами.

а те що ця зустріч була наводить той факт як він інкогніто рвонув до оману. от не потрібно приписувати мені свої фантазії. так що свою совість колупай.мова йшла про те що зе зустрічався з московитами.а те що ця зустріч була наводить той факт як він інкогніто рвонув до оману.



А зачем ты публикуешь здесь чужие глупости? Ок, пусть будет не тебе, а тому чучелу с инфорезиста, которое вставило в псевдо-череду событий упавший борт МАУ. Но это ж оно сделало, не я. Так что я ничего не приписываю, а даю оценку качеству такой "аналитики"...



Относительно возможных встреч Зеленского с россиянами - повторюсь, не исключаю, что они имели место. Тогда к факту сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной. На самом же деле диалог - это хорошо. И что бы там не кукурекали порохоботы и соросята, наличие каналов связи между президентами Украины и РФ - это действенный инструмент предотвращения эскалации А зачем ты публикуешь здесь чужие глупости? Ок, пусть будет не тебе, а тому чучелу с инфорезиста, которое вставило в псевдо-череду событий упавший борт МАУ. Но это ж оно сделало, не я. Так что я ничего не приписываю, а даю оценку качеству такой "аналитики"...Относительно возможных встреч Зеленского с россиянами - повторюсь, не исключаю, что они имели место. Тогда к факту сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной. На самом же деле диалог - это хорошо. И что бы там не кукурекали порохоботы и соросята, наличие каналов связи между президентами Украины и РФ - это действенный инструмент предотвращения эскалации



ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?

а про саме зустріч - він так і пише що вона ймовірна. цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи. ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?а про саме зустріч - він так і пише що вона ймовірна. цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи. mephala Повідомлень: 6267 З нами з: 07.04.14 Подякував: 115 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:41 Renee написав: Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался? Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?



Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде.

Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))



Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью. Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде.Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14684 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3875 раз. Подякували: 5814 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:50 freeze написав: Renee написав: Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался? Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?



Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде.

Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))



Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью. Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде.Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью.

Никак Петю не забудете. Вы живете сейчас и завтра.Давайте Хрущева вспомним, как он ботинком стучал! Сейчас делается ваше завтра.

И , кстати, Зе такой же автократ, как и Порошенко. Те же грабли!



МИД обнулили!!! ВР опустили !!! А где, кстати, Баканов и Богдан сейчас??? Вот, бы Турчинов поехал бы в отпуск в Куршавель в 2015??? Никак Петю не забудете. Вы живете сейчас и завтра.Давайте Хрущева вспомним, как он ботинком стучал!Сейчас делается ваше завтра.И , кстати, Зе такой же автократ, как и Порошенко. Те же грабли!МИД обнулили!!! ВР опустили !!! А где, кстати, Баканов и Богдан сейчас??? Вот, бы Турчинов поехал бы в отпуск в Куршавель в 2015??? Renee Повідомлень: 50 З нами з: 22.10.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:30 Renee



Напиши рапорт дежурному офицеру, чтоб дал команду завязывать с операцией "Чартер". Не пойманный - не вор. А чьи-то предположения пипл мало возбуждают. Тебя же мало интересует, куда и кого возило такси до тебя? А тут, о Боже, этот чартер до этого был в Москве! Можно нафантазировать такого … Тем более сейчас, когда на чартерах летают не только на международные встречи, а и на банальную случку. Вам надо было сразу придумывать сногсшибательную и правдоподобную историю. Этот кусок г. на скандал не катит. И ты тоже завязывай тут гадить на эту тему.



Напиши рапорт дежурному офицеру, чтоб дал команду завязывать с операцией "Чартер". Не пойманный - не вор. А чьи-то предположения пипл мало возбуждают. Тебя же мало интересует, куда и кого возило такси до тебя? А тут, о Боже, этот чартер до этого был в Москве! Можно нафантазировать такого … Тем более сейчас, когда на чартерах летают не только на международные встречи, а и на банальную случку. Вам надо было сразу придумывать сногсшибательную и правдоподобную историю. Этот кусок г. на скандал не катит.И ты тоже завязывай тут гадить на эту тему. Libo 2

Повідомлень: 7649 З нами з: 14.11.11 Подякував: 326 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:31 mephala написав: ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?

ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?



Не прикидывайся шлангом - слово употреблено корректно. Когда описывается хронология с претензий на причинно-следственную связь, то вставлять туда абсолютно независимое событие (причем негативное) - заниматься пропагандонством! Это классическое кисельТВ из разряда "совпадение - не думаю"



mephala написав: цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи. цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи.



Ищи-ищи Я с 2018-го пишу и не помню, чтобы комментировал венскую встречу 2014-го Не прикидывайся шлангом - слово употреблено корректно. Когда описывается хронология с претензий на причинно-следственную связь, то вставлять туда абсолютно независимое событие (причем негативное) - заниматься пропагандонством! Это классическое кисельТВ из разряда "совпадение - не думаю"Ищи-ищиЯ с 2018-го пишу и не помню, чтобы комментировал венскую встречу 2014-го zРадио

Повідомлень: 4653 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2016 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5152515351545155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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