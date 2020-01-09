Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Срадіо ,як там в кремлі поживають? Скільки тобі плвтять сепар?
"сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной"
sal написав:Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?
Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата. Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии.
edvardd написав:когда над головой взрывается 70 кг тротила то наверное таки выйдешь посмотреть - после первого взрыва, а второй попал на видео, вот замедленное, ракету и потом горящий самолёт чётко видно...левый верхний угол снизу вверх[/youtube
Интересно будет проверить, не имеется ли прямой связи между снимающим видео и крушением, может он знал заранее о возможных событиях. Ибо кажется странным, что небритый перс, гуляющий по ночам, оказался продвинутым юзером, как пишут удалил данные о геолокации перед отправкой видео. Большинство более образованных жителей Украины вряд ли знают как это сделать, имхо.
а якщо на смарті вимкнено геолокацію? я наприклад її вмикаю тільки коли мені потрібно і потім вимикаю.
Иран не менее образованная страна , чем УКраина. НО. В ИРане жесткая интернет цензура. Для доступа к запрещенным сайтам иранские пользователи используют прокси-серверы, и хотя власти блокируют их тоже, оппозиционеры систематически находят новые. Также большую роль в преодолении сетевой блокады сыграла анонимная сеть Tor.[9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%BD%D0%B5
Ethereum написав:Срадіо ,як там в кремлі поживають? Скільки тобі плвтять сепар?
"сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной"
О, а вот и жертва этой политики появилась. Одна из - всего их процентов 8
PS: дурень, если ты меня сепаром называешь, то кто же тогда для тебя Зеленский и Ермак - т.е., собственно, сами переговорщики? А ну давай - заработай себе статью! Вчера Прямой за разжигание Пояркова уже получил внеплановую проверку Нацкомиссии...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 10 січ, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:У всех этих ребят вообще какие то реальные полномочия есть, или только ручка или камера, чтобы заявления делать
Украина только всеми силами пытается найти путь своего становления, как современного цивилизованного государства.
Режим Зе - шаги назад!!! КУчка дилентантов в турборежиме пытается управлять страной. Верховна Рада практически не работает. Принимаются законы, кторые тут же необходимо корректировать, сразу готовы тычячи поправок. Куча долгов и обещаний. Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался? Крах впереди.
mephala написав:от не потрібно приписувати мені свої фантазії. так що свою совість колупай. мова йшла про те що зе зустрічався з московитами. а те що ця зустріч була наводить той факт як він інкогніто рвонув до оману.
А зачем ты публикуешь здесь чужие глупости? Ок, пусть будет не тебе, а тому чучелу с инфорезиста, которое вставило в псевдо-череду событий упавший борт МАУ. Но это ж оно сделало, не я. Так что я ничего не приписываю, а даю оценку качеству такой "аналитики"...
Относительно возможных встреч Зеленского с россиянами - повторюсь, не исключаю, что они имели место. Тогда к факту сокрытия поездки Зеленского у меня еще меньше претензий. Порошенко загнал отношения с РФ в состояние цугцванга - так, что уже сам факт встречи, без понимания предмета дискуссии, представляется зрадой зрадной. На самом же деле диалог - это хорошо. И что бы там не кукурекали порохоботы и соросята, наличие каналов связи между президентами Украины и РФ - это действенный инструмент предотвращения эскалации
ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків? а про саме зустріч - він так і пише що вона ймовірна. цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи.
Renee написав:Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?
Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде. Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))
Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Renee написав:Кругом ложь и лицемерие. Взять, напрмер, недавнюю поездку в Оман. Зачем лгать об официальтном визите??? Если МИДе никто не знал. Не зналив ВР. Зачем? С кем из Москвы Зе там встречался?
Петро Инкогнито тоже в Мальдивах мог с кем-то встречаться, это излюбленное место отдыха российской элиты. Тоже не знали в МИДе и в Раде. Да и дачи в Испании у Петра рядом с дачей одного известного россиянина, да и говорят дача Путина там в одном поселке. А Петро там без присмотра совсем шастал, то в магазин один забежит, то в аптеку, а вдруг там провизор-резидент ФСБ был. То-то же, все под подозрением )))
Хотя я думаю, что Зеленый ни с какими россиянами не встречался. Во-первых глупо о чем-то говорить, зная абсолютно точно что тебя пишут и могут потом записи использовать против тебя. Во-вторых, во всем мире для тайных переговоров используются доверенные лица, которых легко слить в случае проблем заявлением, что их никто не уполномочивал ни о чём и они занимались самодеятельностью.
Никак Петю не забудете. Вы живете сейчас и завтра.Давайте Хрущева вспомним, как он ботинком стучал! Сейчас делается ваше завтра. И , кстати, Зе такой же автократ, как и Порошенко. Те же грабли!
МИД обнулили!!! ВР опустили !!! А где, кстати, Баканов и Богдан сейчас??? Вот, бы Турчинов поехал бы в отпуск в Куршавель в 2015???
Напиши рапорт дежурному офицеру, чтоб дал команду завязывать с операцией "Чартер". Не пойманный - не вор. А чьи-то предположения пипл мало возбуждают. Тебя же мало интересует, куда и кого возило такси до тебя? А тут, о Боже, этот чартер до этого был в Москве! Можно нафантазировать такого … Тем более сейчас, когда на чартерах летают не только на международные встречи, а и на банальную случку. Вам надо было сразу придумывать сногсшибательную и правдоподобную историю. Этот кусок г. на скандал не катит. И ты тоже завязывай тут гадить на эту тему.
mephala написав:ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?
Не прикидывайся шлангом - слово употреблено корректно. Когда описывается хронология с претензий на причинно-следственную связь, то вставлять туда абсолютно независимое событие (причем негативное) - заниматься пропагандонством! Это классическое кисельТВ из разряда "совпадение - не думаю"
mephala написав:цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи.
Ищи-ищи Я с 2018-го пишу и не помню, чтобы комментировал венскую встречу 2014-го