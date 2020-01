Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03

Iran has cleared away most of the debris at the site of the PS752 plane crash near Tehran, according to a CBS report, despite Ukrainian investigators not yet arriving to inspect the site.Иран очистил место падения, несмотря на то, что украинская делегация его ещё даже не посетилаМда, просто "победители по жизни". Чего их ждать?