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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5154515551565157>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:59

  zРадио написав:
  mephala написав:ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?


Не прикидывайся шлангом - слово употреблено корректно. Когда описывается хронология с претензий на причинно-следственную связь, то вставлять туда абсолютно независимое событие (причем негативное) - заниматься пропагандонством! Это классическое кисельТВ из разряда "совпадение - не думаю"

  mephala написав:цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи.


Ищи-ищи :mrgreen: Я с 2018-го пишу и не помню, чтобы комментировал венскую встречу 2014-го


ви, троллі, полюбляєте звинувачувати всіх у запасних облікових записах. так хто ж його знає, ну крім т. майора, напевно, скільки таких обліковок в т. срадіо і його напарників є і коли вони зареєстровані :D "так штааа.." (с)
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 10 січ, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:14

  Renee написав:Никак Петю не забудете. Вы живете сейчас и завтра

А что, он уже не "Президент"?
А так красиво на Новый год поздравлял. И встречи международные периодически проводит. И заявления делает :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:43

  Вкладчик1234 написав:
  Renee написав:Никак Петю не забудете. Вы живете сейчас и завтра

А что, он уже не "Президент"?
А так красиво на Новый год поздравлял. И встречи международные периодически проводит. И заявления делает :lol:


Директор Рошена. Проворовался на госслужбе. Ушел из политики. И по еще характеру гаденьким оказался. Сейчас не помогает стране и народу, а только гадит. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:48

  Libo написав:
  sal написав:Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?


Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата. :roll:
Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии. :wink:

При этом средства объективного контроля есть ещё и отдельно у групп обслуживания: у СД-ков (специальность самолёт-двигатель) свои, у АО-ков (авиационное оборудование) свои, у тех же РЭО (радистов)) тоже. Это на ЛА прошлого века.
Ну а уж на Боинге...
Там вообще в принципе может речь идти о передаче данных сразу на спутник и хранении в базах данных. Технологии-то развиваются.

Полчаса плюс-минус работы с САРПП и выводы сделают в группе объективного контроля любой авиационной части.

Никаких супер-пупер специалистов не нужно...
Исключение - если носитель очень повреждён. Тогда - да, нужно время.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:56

Re: Політичні дискусії

У нефахівців зразу виникло питання - а чому не пишуть всю цю інформацію кудись в спеціалізовану "хмару" онлайн ? Все було б зрозуміло без всіляких пошуків ящиків і т.п.
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:03

Iran has cleared away most of the debris at the site of the PS752 plane crash near Tehran, according to a CBS report, despite Ukrainian investigators not yet arriving to inspect the site.

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/01/10/Iran-cleans-airplane-crash-site-ahead-of-Ukrainian-investigators-arrival-CBS.html

Иран очистил место падения, несмотря на то, что украинская делегация его ещё даже не посетила

Мда, просто "победители по жизни". Чего их ждать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:16

  freeze написав:Зеленский высказался о возможной ракетной атаке, такая версия возможно, но пока не подтверждена, и попросил западных партнеров предоставить доказательства.

В принципе разумно, торопиться не надо, лучше дождаться официальных заключений.

В приличном обществе джентельмен джентельмену верит на слово.... Хотя какой из еврея джентельмен :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:19

  sal написав:
  freeze написав:Американцам то зачем что то скрывать по малазийскому боингу

соучастники

В рашки ещё остались советские ракеты который уже может и не взлетят но все же. В Ирана их нет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:24

  Ukrainian написав:Хотя какой из еврея джентельмен :lol:


Ксенофобии и антисемитизма в Украине нет (с) Хотя в твоем случае, Canadian, связь с Украиной реально сомнительна...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26

  Puente написав:У нефахівців зразу виникло питання - а чому не пишуть всю цю інформацію кудись в спеціалізовану "хмару" онлайн ? Все було б зрозуміло без всіляких пошуків ящиків і т.п.

Та отож.
Уж с чем-чем, а с передачей информации (преобразованием: кодированием, сжатием и отправкой, хранением) уже давно нет проблем.
detroytred
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