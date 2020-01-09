Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ти взагалі розумієш призначення слова псевдо? чи ти будеш сперечатися з фактом руху літаків?
Не прикидывайся шлангом - слово употреблено корректно. Когда описывается хронология с претензий на причинно-следственную связь, то вставлять туда абсолютно независимое событие (причем негативное) - заниматься пропагандонством! Это классическое кисельТВ из разряда "совпадение - не думаю"
mephala написав:цікаво було б знайти в історії твої коменти стосовно ймовірної віденської зустрічі поки боксера не розкололи.
Ищи-ищи Я с 2018-го пишу и не помню, чтобы комментировал венскую встречу 2014-го
ви, троллі, полюбляєте звинувачувати всіх у запасних облікових записах. так хто ж його знає, ну крім т. майора, напевно, скільки таких обліковок в т. срадіо і його напарників є і коли вони зареєстровані "так штааа.." (с)
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 10 січ, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
sal написав:Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?
Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата. Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии.
При этом средства объективного контроля есть ещё и отдельно у групп обслуживания: у СД-ков (специальность самолёт-двигатель) свои, у АО-ков (авиационное оборудование) свои, у тех же РЭО (радистов)) тоже. Это на ЛА прошлого века. Ну а уж на Боинге... Там вообще в принципе может речь идти о передаче данных сразу на спутник и хранении в базах данных. Технологии-то развиваются.
Полчаса плюс-минус работы с САРПП и выводы сделают в группе объективного контроля любой авиационной части.
Никаких супер-пупер специалистов не нужно... Исключение - если носитель очень повреждён. Тогда - да, нужно время.