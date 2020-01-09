Libo написав:

sal написав: Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты? Сколько самописцев уже расшифровали украинские эксперты?

Я смотрю ты большой знаток. И очень плохого мнения об Украине. Наверно, малообразованная и упоротая вата.Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог. В моей части анализ работы своей системы по САРПП делал даже техник самолета с образованием, эквивалентным техникуму. Это делается постоянно для анализа параметров работы систем самолета, действий летчика, в случаях любого летного происшествия или даже предпосылки. В каждой летной части, на каждом аэродроме есть своя лаборатория. В случае катастрофы, как правило, черные ящики забирают на расшифровку в другое место, чтобы местные при расшифровке не попытались скрыть свои пробои в обслуживании и эксплуатации. Анализ делает инженер из состава комиссии по расследованию и докладывает комиссии.