Т.е. инфо с черных ящиков расшифровывается и визиуализируется очень быстро. достаточно подключить через usb к компу..
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:29
Re: Политические мнения
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30
Пока видео селфи оператора бука того времени голландцы не предоставят, доказательства слабые.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30
Официальный представитель Ирана Хасан Резаифар говорит, что «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причиненные их самолетом».
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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