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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5154515551565157
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:29

Re: Политические мнения

  Libo написав:Расшифровать записи самописца может любой авиационный инженер. Как кардиограмму расшифровывает любой кардиолог.

Т.е. инфо с черных ящиков расшифровывается и визиуализируется очень быстро. достаточно подключить через usb к компу..
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО...
Ну да. На россии теперь ведь не "взрыв" а "хлопок" :lol:
Не "начать войну" а "ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ" :lol:
В Ольгино сидят мастера лицемерия и вранья.
стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?

Пока видео селфи оператора бука того времени голландцы не предоставят, доказательства слабые. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30

Официальный представитель Ирана Хасан Резаифар говорит, что «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причиненные их самолетом».
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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