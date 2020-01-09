Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30

Официальный представитель Ирана Хасан Резаифар говорит, что «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причиненные их самолетом».

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин