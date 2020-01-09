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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5154515551565157
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:В итоге, СССР ПОСТУПИЛ НЕКРАСИВО...
Ну да. На россии теперь ведь не "взрыв" а "хлопок" :lol:
Не "начать войну" а "ОТОДВИНУТЬ ГРАНИЦУ" :lol:
В Ольгино сидят мастера лицемерия и вранья.
стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ?

Пока видео селфи оператора бука того времени голландцы не предоставят, доказательства слабые. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:30

Официальный представитель Ирана Хасан Резаифар говорит, что «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причиненные их самолетом».
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:50

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators.

https://twitter.com/elizapalmer/status/ ... 3961630720

Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:14

  detroytred написав:При этом средства объективного контроля есть ещё и отдельно у групп обслуживания: у СД-ков (специальность самолёт-двигатель) свои, у АО-ков (авиационное оборудование) свои, у тех же РЭО (радистов)) тоже. Это на ЛА прошлого века.
Ну а уж на Боинге...
Там вообще в принципе может речь идти о передаче данных сразу на спутник и хранении в базах данных. Технологии-то развиваются.

Полчаса плюс-минус работы с САРПП и выводы сделают в группе объективного контроля любой авиационной части.

Никаких супер-пупер специалистов не нужно...
Исключение - если носитель очень повреждён. Тогда - да, нужно время.


По теме авиация - зачтено.
Мне сразу ясно видится твое прошлое - в армии заносил хвосты самолетам и мёл метлой ВПП, воровски сливал и пил спирт, за это сидел на гауптвахте и получил от командования очень плохую характеристику. :lol: Авиация портит людей с ватным характером. :?
До недавнего времени САРПП была пленочная, как и аэроразведка. Поэтому аэроразведка всегда размещалась вместе с лабораторией САРПП. Жили дружно. Вместе бухали спирт. Все разведчики быстро ставали сарпистами, а сарписты разведчиками. И я тоже быстро освоил ремесло САРПП. И еще по должности входил в состав комиссий по расследованию авиационных происшествий. Могу запроста прочитать по пленке историю полета в деталях, как моя покойная бабушка свободно читала свою кардиограмму.

Сейчас всё в цифре. Иранцы не просто так заявили о повреждении черных ящиков. Явно их заломают. Но САРПП не является 100% доказательством попадания ракеты. Она только показывает внезапный выход из строя всех систем или последовательность их выхода. Не переживайте, есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:24

  Вкладчик1234 написав:
Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити



До сраки карі очі.
Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой.
В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:25

Re: Политическое падение

  Libo написав:есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.

И? что произошло с боингом над Донбассом?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:35

  sal написав:
  Libo написав:есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.

И? что произошло с боингом над Донбассом?


Голландский суд вам всё расскажет. Тем, кто не поверит и залупится, американцы могут показать фотки. Американская разведка до сих пор прямо не говорит, имеет такие снимки.
Почему?
Очень просто. Не загоняют в гаагский угол главного русского ху*ла. Там ему только быть повешенному, как Хусейну. Сейчас идет с ним торг. Вроде он уже почти согласен уйти и сохранить тем самым свою жизнь. Уже в этом году. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:42

  Libo написав:.. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи. :lol: :lol: :lol:

а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?
что поменяет его уход? назначат условного Шойгу и наша песня хороша
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:49

  sequence написав:
  Libo написав:.. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи. :lol: :lol: :lol:

а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?
что поменяет его уход? назначат условного Шойгу и наша песня хороша

Ну - краще русофобськими , ніж москвофільськими ...
А після зміни лідера буде як мінімум кілька років боротьби за реальну владу і відповідно вікно можливостей для всіх . І наше теж - інша справа , чи наші зміють тим скористатися правильно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:59

  sequence написав: а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?


С трепетом ожидать смерти международного террориста Путина - это гадить русофобскими комментариями?
Я тебя умоляю.
И то, что я вас называю русишвайнами, так не по своим убеждениям. Русских свиньями называет весь мир. Я просто в тренде.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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