Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:50

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators.Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити