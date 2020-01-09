Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators.
detroytred написав:При этом средства объективного контроля есть ещё и отдельно у групп обслуживания: у СД-ков (специальность самолёт-двигатель) свои, у АО-ков (авиационное оборудование) свои, у тех же РЭО (радистов)) тоже. Это на ЛА прошлого века. Ну а уж на Боинге... Там вообще в принципе может речь идти о передаче данных сразу на спутник и хранении в базах данных. Технологии-то развиваются.
Полчаса плюс-минус работы с САРПП и выводы сделают в группе объективного контроля любой авиационной части.
Никаких супер-пупер специалистов не нужно... Исключение - если носитель очень повреждён. Тогда - да, нужно время.
По теме авиация - зачтено. Мне сразу ясно видится твое прошлое - в армии заносил хвосты самолетам и мёл метлой ВПП, воровски сливал и пил спирт, за это сидел на гауптвахте и получил от командования очень плохую характеристику. Авиация портит людей с ватным характером. До недавнего времени САРПП была пленочная, как и аэроразведка. Поэтому аэроразведка всегда размещалась вместе с лабораторией САРПП. Жили дружно. Вместе бухали спирт. Все разведчики быстро ставали сарпистами, а сарписты разведчиками. И я тоже быстро освоил ремесло САРПП. И еще по должности входил в состав комиссий по расследованию авиационных происшествий. Могу запроста прочитать по пленке историю полета в деталях, как моя покойная бабушка свободно читала свою кардиограмму.
Сейчас всё в цифре. Иранцы не просто так заявили о повреждении черных ящиков. Явно их заломают. Но САРПП не является 100% доказательством попадания ракеты. Она только показывает внезапный выход из строя всех систем или последовательность их выхода. Не переживайте, есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.
Вкладчик1234 написав: Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити
До сраки карі очі. Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой. В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами.
Libo написав:есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.
И? что произошло с боингом над Донбассом?
Голландский суд вам всё расскажет. Тем, кто не поверит и залупится, американцы могут показать фотки. Американская разведка до сих пор прямо не говорит, имеет такие снимки. Почему? Очень просто. Не загоняют в гаагский угол главного русского ху*ла. Там ему только быть повешенному, как Хусейну. Сейчас идет с ним торг. Вроде он уже почти согласен уйти и сохранить тем самым свою жизнь. Уже в этом году. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи.
Libo написав:.. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи.
а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум? что поменяет его уход? назначат условного Шойгу и наша песня хороша
Ну - краще русофобськими , ніж москвофільськими ... А після зміни лідера буде як мінімум кілька років боротьби за реальну владу і відповідно вікно можливостей для всіх . І наше теж - інша справа , чи наші зміють тим скористатися правильно ...
sequence написав: а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?
С трепетом ожидать смерти международного террориста Путина - это гадить русофобскими комментариями? Я тебя умоляю. И то, что я вас называю русишвайнами, так не по своим убеждениям. Русских свиньями называет весь мир. Я просто в тренде.