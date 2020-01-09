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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5156515751585159>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43

  Libo написав:
  sal написав:
  Libo написав:есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.

И? что произошло с боингом над Донбассом?


Голландский суд вам всё расскажет. Тем, кто не поверит и залупится, американцы могут показать фотки. Американская разведка до сих пор прямо не говорит, имеет такие снимки.
Почему?
Очень просто. Не загоняют в гаагский угол главного русского ху*ла. Там ему только быть повешенному, как Хусейну. Сейчас идет с ним торг. Вроде он уже почти согласен уйти и сохранить тем самым свою жизнь. Уже в этом году. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи. :lol: :lol: :lol:

уйдёт в декабре 20го
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:46

  Вкладчик1234 написав:Официальный представитель Ирана Хасан Резаифар говорит, что «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причиненные их самолетом».

Возместить стоимость ракеты Тора :lol:
Правильная тактика; лучшая оборона это наступление
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:51

  Libo написав:
  sequence написав: а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?


С трепетом ожидать смерти международного террориста Путина - это гадить русофобскими комментариями?
Я тебя умоляю.
И то, что я вас называю русишвайнами, так не по своим убеждениям. Русских свиньями называет весь мир. Я просто в тренде.
:lol: :lol: :lol:

Это пять
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:55

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:
Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити



До сраки карі очі.
Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой.
В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами. :?

В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:22

  stm написав:
  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:
Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити



До сраки карі очі.
Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой.
В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами. :?

В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...

Читай отчёт в оригинале а не на русофильских сайтах помойках
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a203577.pdf

Первую час в 88 и вторую в 93 и выплатили два лимона компенсации
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:23

Re: Політичні дискусії

stm написав:В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...


Сомневаюсь, что выплатят.
Там действительно погибший самолет попал в зашкварный круговорот событий, причем каждый из участников событий мог предотвратить трагический исход.
Трамп мог не убивать Сулеймани и не запугивать иранцев, что уже 52 цели обозначены и сейчас жахнем, кстати тегеранский аэропорт явно был в списке 52.
Иранцы могли бы так панически не бояться ударов американцев и не стрелять во все что летит.
Аэрорух вполне мог запретить в период серьезнейшего обострения летать в Иран, американцы же запретили своим гражданским самолетам полеты в Иран сразу же, почему мы не могли.
МАУ тоже мог самостоятельно задержать рейс хотя бы до выяснения последствий ракетного удара по американским базам и вероятному прилету ракет по тегеранскому аэропорту.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:МАУ тоже мог самостоятельно задержать рейс хотя бы до выяснения последствий ракетного удара по американским базам и вероятному прилету ракет по тегеранскому аэропорту.

От він і затримав, як виявилось - дарма...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:44

  lapay написав:
  freeze написав:МАУ тоже мог самостоятельно задержать рейс хотя бы до выяснения последствий ракетного удара по американским базам и вероятному прилету ракет по тегеранскому аэропорту.

От він і затримав, як виявилось - дарма...


Я имел в виду до прояснения ситуации по возможным ответным атакам американцев, это стало проясняться только утром.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:47

  Ukrainian написав:Читай отчёт в оригинале а не на русофильских сайтах помойках
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a203577.pdf

Первую час в 88 и вторую в 93 и выплатили два лимона компенсации

Да и дважды США в Афгане расстреливали свадьбы и тоже сразу по два лимона без мороза... В ситуации войны даже самые демократичные демократы более похожи по поведению на гопников и это жутко страшно.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я имел в виду до прояснения ситуации по возможным ответным атакам американцев, это стало проясняться только утром.

Всі інші літаки злітали в плановому режимі, наш рейс теж би злетів, але було два пасажира, які не сіли, і перегруз, який треба було вигрузити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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