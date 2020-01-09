Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:23

stm написав: В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...

Сомневаюсь, что выплатят.Там действительно погибший самолет попал в зашкварный круговорот событий, причем каждый из участников событий мог предотвратить трагический исход.Трамп мог не убивать Сулеймани и не запугивать иранцев, что уже 52 цели обозначены и сейчас жахнем, кстати тегеранский аэропорт явно был в списке 52.Иранцы могли бы так панически не бояться ударов американцев и не стрелять во все что летит.Аэрорух вполне мог запретить в период серьезнейшего обострения летать в Иран, американцы же запретили своим гражданским самолетам полеты в Иран сразу же, почему мы не могли.МАУ тоже мог самостоятельно задержать рейс хотя бы до выяснения последствий ракетного удара по американским базам и вероятному прилету ракет по тегеранскому аэропорту.