Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.
И? что произошло с боингом над Донбассом?
Голландский суд вам всё расскажет. Тем, кто не поверит и залупится, американцы могут показать фотки. Американская разведка до сих пор прямо не говорит, имеет такие снимки. Почему? Очень просто. Не загоняют в гаагский угол главного русского ху*ла. Там ему только быть повешенному, как Хусейну. Сейчас идет с ним торг. Вроде он уже почти согласен уйти и сохранить тем самым свою жизнь. Уже в этом году. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи.
sequence написав: а если не уйдет, не склеит и не стрельнут, то вы продолжите гадить русофобскими комментариями форум?
С трепетом ожидать смерти международного террориста Путина - это гадить русофобскими комментариями? Я тебя умоляю. И то, что я вас называю русишвайнами, так не по своим убеждениям. Русских свиньями называет весь мир. Я просто в тренде.
Это пять
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вкладчик1234 написав: Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити
До сраки карі очі. Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой. В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами.
В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...
Вкладчик1234 написав: Вобщем обломки убрали ещё вчера. Сегодня подчистили бульдозерами. Никаких ограждений и секьюрити
До сраки карі очі. Все свидетельства не ликвидируешь. Их тыщи, которые завалишь бульдозерами. Попытка сокрытия только усугубляет ситуацию. Им же неслучайно американская разведка дала шанс - в первом же заявлении было сказано, что украинский самолет был СЛУЧАЙНО сбит иранской ракетой. В таких случаях лучше все сразу признать, покаяться и выплатить компенсацию. И пообещать человечеству больше не быть такими дремучими муслимскими задротами.
В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...
stm написав:В 1988 США Случайно сбило самолёт персов и ничего, 10 лет морозились... Практика государств сбивших гражданские самолеты - упасть на полный мороз и до самого конца вывешивать свои версии произошедшего до посинения, если муслимы признают и выплатят семьям жертв крушения в течении года, двух, они будут круче США, Японии, Израиля, Болгаров, России...
Сомневаюсь, что выплатят. Там действительно погибший самолет попал в зашкварный круговорот событий, причем каждый из участников событий мог предотвратить трагический исход. Трамп мог не убивать Сулеймани и не запугивать иранцев, что уже 52 цели обозначены и сейчас жахнем, кстати тегеранский аэропорт явно был в списке 52. Иранцы могли бы так панически не бояться ударов американцев и не стрелять во все что летит. Аэрорух вполне мог запретить в период серьезнейшего обострения летать в Иран, американцы же запретили своим гражданским самолетам полеты в Иран сразу же, почему мы не могли. МАУ тоже мог самостоятельно задержать рейс хотя бы до выяснения последствий ракетного удара по американским базам и вероятному прилету ракет по тегеранскому аэропорту.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.