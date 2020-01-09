Раша коли за МН17 заплатить?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
Раша коли за МН17 заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51
Интересно, сколько еще будет тупить ИКАО? Им МН-17 не хватило, чтобы инициировать обсуждение и изменение регуляторики в части ограничения полетов под горячими точками?..
Управление гражданской авиации Ирана и Украэрорух можно и клеймить, и оправдывать, но пока не будут четко выписаны красные флажки для проактивных/профилактических ограничений полетов, боюсь, безопаснее они не станут.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58
Любой абсолютно гигимон не зависимо от политической системы, вероисповедания и национальности, вектора развития, срать хотел на жизни ради выгораживания государства, именно это и пИчалька.
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