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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5156515751585159
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:50

Re: Політичні дискусії

  stm написав:Да и дважды США в Афгане расстреливали свадьбы и тоже сразу по два лимона без мороза... В ситуации войны даже самые демократичные демократы более похожи по поведению на гопников и это жутко страшно.

Раша коли за МН17 заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51

  freeze написав:Аэрорух вполне мог запретить в период серьезнейшего обострения летать в Иран, американцы же запретили своим гражданским самолетам полеты в Иран сразу же, почему мы не могли.


Интересно, сколько еще будет тупить ИКАО? Им МН-17 не хватило, чтобы инициировать обсуждение и изменение регуляторики в части ограничения полетов под горячими точками?..

Управление гражданской авиации Ирана и Украэрорух можно и клеймить, и оправдывать, но пока не будут четко выписаны красные флажки для проактивных/профилактических ограничений полетов, боюсь, безопаснее они не станут.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58

  lapay написав:
  stm написав:Да и дважды США в Афгане расстреливали свадьбы и тоже сразу по два лимона без мороза... В ситуации войны даже самые демократичные демократы более похожи по поведению на гопников и это жутко страшно.

Раша коли за МН17 заплатить?

Любой абсолютно гигимон не зависимо от политической системы, вероисповедания и национальности, вектора развития, срать хотел на жизни ради выгораживания государства, именно это и пИчалька.
stm
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