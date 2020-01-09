Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33

Ітогі подвєдьом. 2020-01-10Всё описанное в п.1 было официально заявлено на каких-то встречах или пресс-конференциях.Несмотря на то, чтоНаш Бубочка не озвучил внятной позиции, что-то публикуется в каналах телеги или фейбукеГде, кстати, Богдан ? Почему он не на рабочем месте в такой трагической ситуации ?Это из телеги. Где наш грозный Бубочка ? Где его грозные "даю 24 часа" ?Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?Чем он таким занят ?Засунул язык в ж*** и молчит. Сцыкливое тупое брехлоНу хоть Пристайко провёл пресс-конференциюНо где Бубочка ? По делу Шеремета он выполз играть роль Президента на пресс-конференции.А сейчас ситуация гораздо серьёзнее, международное проишествие. Всё международное - его прямая обязанность и ... Бубочки нетАктивно заметают следыНадо просто перестать стрелятьБубочка засцал и против Ирана, и против РФ.На обычном языке это означает "идите на хер"Отличная "победа" Бубочки в международной политикеPS. В истории современной Украине были разные Президенты.Были идеолог, красный директор, бухгалтер-банкир, заведующий гаража, кондитер. Но они не были тупыми. Даже зав.гар был глуповатый, трусливый, но не тупой.Но выбрали тупого Зеленского.