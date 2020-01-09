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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 515751585159516051615162>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:50

Re: Політичні дискусії

  stm написав:Да и дважды США в Афгане расстреливали свадьбы и тоже сразу по два лимона без мороза... В ситуации войны даже самые демократичные демократы более похожи по поведению на гопников и это жутко страшно.

Раша коли за МН17 заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51

  freeze написав:Аэрорух вполне мог запретить в период серьезнейшего обострения летать в Иран, американцы же запретили своим гражданским самолетам полеты в Иран сразу же, почему мы не могли.


Интересно, сколько еще будет тупить ИКАО? Им МН-17 не хватило, чтобы инициировать обсуждение и изменение регуляторики в части ограничения полетов под горячими точками?..

Управление гражданской авиации Ирана и Украэрорух можно и клеймить, и оправдывать, но пока не будут четко выписаны красные флажки для проактивных/профилактических ограничений полетов, боюсь, безопаснее они не станут.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58

  lapay написав:
  stm написав:Да и дважды США в Афгане расстреливали свадьбы и тоже сразу по два лимона без мороза... В ситуации войны даже самые демократичные демократы более похожи по поведению на гопников и это жутко страшно.

Раша коли за МН17 заплатить?

Любой абсолютно гигимон не зависимо от политической системы, вероисповедания и национальности, вектора развития, срать хотел на жизни ради выгораживания государства, именно это и пИчалька.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33

Ітогі подвєдьом. 2020-01-10

Ітогі подвєдьом. 2020-01-10

1) Bellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета (фото)

The New York Times подтвердила подлинность видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

Украинский Boeing в Иране сбила ракета "земля-воздух" - Трюдо

Австралия также получила разведданные о возможном попадании ракеты в самолет МАУ

Глава МИД Нидерландов допускает, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

2) Всё описанное в п.1 было официально заявлено на каких-то встречах или пресс-конференциях.
Несмотря на то, что Украина получила важные данные от США относительно авиакатастрофы в Иране – Пристайко
Наш Бубочка не озвучил внятной позиции, что-то публикуется в каналах телеги или фейбуке

Офис президента Украины просит международных партнеров предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране
Где, кстати, Богдан ? Почему он не на рабочем месте в такой трагической ситуации ?

Зеленский: версия попадания ракеты в самолет МАУ возле Тегерана не исключается
У Зеленского заявили, что поспешных заявлений о причинах крушения самолета МАУ в Иране не будет
Это из телеги. Где наш грозный Бубочка ? Где его грозные "даю 24 часа" ?
Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?
Чем он таким занят ?
Засунул язык в ж*** и молчит. Сцыкливое тупое брехло

3) В Иране началось исследование черных ящиков самолета МАУ

Украинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета МАУ - Пристайко
Ну хоть Пристайко провёл пресс-конференцию
Но где Бубочка ? По делу Шеремета он выполз играть роль Президента на пресс-конференции.
А сейчас ситуация гораздо серьёзнее, международное проишествие. Всё международное - его прямая обязанность и ... Бубочки нет

4) Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой

Место падения Boeing не охраняется правоохранителями, следователей нет – журналистка (фото)

В Иране обломки разбившегося украинского самолета сгребают бульдозером

Активно заметают следы

5) За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения
Надо просто перестать стрелять

6) Крушение самолета МАУ: в российском МИД заступились за Иран
Бубочка засцал и против Ирана, и против РФ.

Визит Путина в оккупированный Крым: Россия без рассмотрения вернула ноту протеста Украине
На обычном языке это означает "идите на хер"
Отличная "победа" Бубочки в международной политике

PS. В истории современной Украине были разные Президенты.
Были идеолог, красный директор, бухгалтер-банкир, заведующий гаража, кондитер. Но они не были тупыми. Даже зав.гар был глуповатый, трусливый, но не тупой.
Но выбрали тупого Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:38

  pesikot написав:Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?


В чём смысл собирать совбез ООН, если все до одного, в том числе Трамп, подчёркивают, что самолёт был сбит случайно.
Что должен сделать совбез ООН, принять резолюцию, что не надо случайно сбивать самолёты ? Так иранцам сбивать самолёт с кучей иранцев тоже не в радость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:48

  lapay написав:
  andrein написав:Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.

ПЗРК влучає в двигун, бо ракета наводиться інфрачервоним датчиком. Радарні ЗРК наводять по мікрохвильовому проміню, тому ракети вибухають біля корпусу.


У Вас устаревшая информация.



Вероятность поражения цели 63%. 2 пуска нужно , чтобы увеличить эту вероятность.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:51

pesikot

Ух как знатно горит у порохоботов, что Зеленский опирается на украинских экспертов (которые пока работают и предварительного заключения не дали), а не поддакивает чужим лидерам и их СМИ
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:55

  freeze написав:
  pesikot написав:Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?


В чём смысл собирать совбез ООН, если все до одного, в том числе Трамп, подчёркивают, что самолёт был сбит случайно.
Что должен сделать совбез ООН, принять резолюцию, что не надо случайно сбивать самолёты ? Так иранцам сбивать самолёт с кучей иранцев тоже не в радость.


Диванные войну Ирану собрались объявлять, так что это у песикота устаревшие инструкции - слушания в СБ ООН уже не нужны
https://petition.president.gov.ua/petition/82352

В случае если международная комиссия, по крушения украинского авиалайнера над иранской территорией, признает факт внешнего воздействия на самолет, а именно, сбитие его Иранскими ПВО. Провести консультации со всеми странами, у которых есть погибшие пассажиры с данного лайнера, признать факт сбития гражданского самолета авиакомпании МАО-актом внешней Агрессии против государства Украины и поручить РНБО Украины подготовить план адекватного ответа (экономического,возможно и военного) на данную Агрессии!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:06

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Вероятность поражения цели 63%. 2 пуска нужно , чтобы увеличить эту вероятность.

Головка наведення теплова. В такий великий і не швидкий, при наборі висоті, літак, як Боїнг, ракета потрапить в двигун, майже точно. Інцидент трапився біля військової частини з Торами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:08

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?


В чём смысл собирать совбез ООН, если все до одного, в том числе Трамп, подчёркивают, что самолёт был сбит случайно.
Что должен сделать совбез ООН, принять резолюцию, что не надо случайно сбивать самолёты ? Так иранцам сбивать самолёт с кучей иранцев тоже не в радость.


Диванные войну Ирану собрались объявлять, так что это у песикота устаревшие инструкции - слушания в СБ ООН уже не нужны
https://petition.president.gov.ua/petition/82352

В случае если международная комиссия, по крушения украинского авиалайнера над иранской территорией, признает факт внешнего воздействия на самолет, а именно, сбитие его Иранскими ПВО. Провести консультации со всеми странами, у которых есть погибшие пассажиры с данного лайнера, признать факт сбития гражданского самолета авиакомпании МАО-актом внешней Агрессии против государства Украины и поручить РНБО Украины подготовить план адекватного ответа (экономического,возможно и военного) на данную Агрессии!


Pesikotу в руки ружье и воевать в экспедиционный корпус в Иран.
И всех кто подписал петицию на психическое обследование, если удалось пройти, то тоже в корпус и в Иран.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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