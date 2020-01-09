Раша коли за МН17 заплатить?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:50
Re: Політичні дискусії
Раша коли за МН17 заплатить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51
Интересно, сколько еще будет тупить ИКАО? Им МН-17 не хватило, чтобы инициировать обсуждение и изменение регуляторики в части ограничения полетов под горячими точками?..
Управление гражданской авиации Ирана и Украэрорух можно и клеймить, и оправдывать, но пока не будут четко выписаны красные флажки для проактивных/профилактических ограничений полетов, боюсь, безопаснее они не станут.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58
Любой абсолютно гигимон не зависимо от политической системы, вероисповедания и национальности, вектора развития, срать хотел на жизни ради выгораживания государства, именно это и пИчалька.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:33
Ітогі подвєдьом. 2020-01-10
Ітогі подвєдьом. 2020-01-10
1)
2) Всё описанное в п.1 было официально заявлено на каких-то встречах или пресс-конференциях.
Несмотря на то, что
Наш Бубочка не озвучил внятной позиции, что-то публикуется в каналах телеги или фейбуке
Где, кстати, Богдан ? Почему он не на рабочем месте в такой трагической ситуации ?
Это из телеги. Где наш грозный Бубочка ? Где его грозные "даю 24 часа" ?
Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?
Чем он таким занят ?
Засунул язык в ж*** и молчит. Сцыкливое тупое брехло
3)
Ну хоть Пристайко провёл пресс-конференцию
Но где Бубочка ? По делу Шеремета он выполз играть роль Президента на пресс-конференции.
А сейчас ситуация гораздо серьёзнее, международное проишествие. Всё международное - его прямая обязанность и ... Бубочки нет
4)
Активно заметают следы
5)
Надо просто перестать стрелять
6)
Бубочка засцал и против Ирана, и против РФ.
На обычном языке это означает "идите на хер"
Отличная "победа" Бубочки в международной политике
PS. В истории современной Украине были разные Президенты.
Были идеолог, красный директор, бухгалтер-банкир, заведующий гаража, кондитер. Но они не были тупыми. Даже зав.гар был глуповатый, трусливый, но не тупой.
Но выбрали тупого Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:38
В чём смысл собирать совбез ООН, если все до одного, в том числе Трамп, подчёркивают, что самолёт был сбит случайно.
Что должен сделать совбез ООН, принять резолюцию, что не надо случайно сбивать самолёты ? Так иранцам сбивать самолёт с кучей иранцев тоже не в радость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:48
У Вас устаревшая информация.
Вероятность поражения цели 63%. 2 пуска нужно , чтобы увеличить эту вероятность.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:51
pesikot
Ух как знатно горит у порохоботов, что Зеленский опирается на украинских экспертов (которые пока работают и предварительного заключения не дали), а не поддакивает чужим лидерам и их СМИ
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:55
Диванные войну Ирану собрались объявлять, так что это у песикота устаревшие инструкции - слушания в СБ ООН уже не нужны
В случае если международная комиссия, по крушения украинского авиалайнера над иранской территорией, признает факт внешнего воздействия на самолет, а именно, сбитие его Иранскими ПВО. Провести консультации со всеми странами, у которых есть погибшие пассажиры с данного лайнера, признать факт сбития гражданского самолета авиакомпании МАО-актом внешней Агрессии против государства Украины и поручить РНБО Украины подготовить план адекватного ответа (экономического,возможно и военного) на данную Агрессии!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:06
Re: Політичні дискусії
Головка наведення теплова. В такий великий і не швидкий, при наборі висоті, літак, як Боїнг, ракета потрапить в двигун, майже точно. Інцидент трапився біля військової частини з Торами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:08
Re: Політичні дискусії
Pesikotу в руки ружье и воевать в экспедиционный корпус в Иран.
И всех кто подписал петицию на психическое обследование, если удалось пройти, то тоже в корпус и в Иран.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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