Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:39

Кстати.

ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.



Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.

Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.

А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.



Но теперь не подкачали, zRadio и freeze выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке.

И отмазать Иран и его союзника РФ

Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 10 січ, 2020 20:42, всього редагувалось 2 разів.

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