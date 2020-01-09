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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51585159516051615162>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:14

  lapay написав:
  andrein написав:Вероятность поражения цели 63%. 2 пуска нужно , чтобы увеличить эту вероятность.

Головка наведення теплова. В такий великий і не швидкий, при наборі висоті, літак, як Боїнг, ракета потрапить в двигун, майже точно. Інцидент трапився біля військової частини з Торами.


Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:24

  freeze написав:
  pesikot написав:Где требование экстренного созыва СБ ООН по факту сбития украинского авиалайнера ?


В чём смысл собирать совбез ООН, если все до одного, в том числе Трамп, подчёркивают, что самолёт был сбит случайно.
Что должен сделать совбез ООН, принять резолюцию, что не надо случайно сбивать самолёты ? Так иранцам сбивать самолёт с кучей иранцев тоже не в радость.

Потому что, не каждый день у нас сбивают самолёты. Чтобы не замять ситуацию.
Чтобы иранцы так и заявили, мол, фигня вышла, сбили случайно, каемся, выплатим все компенсации, виновных прелюдно казним.
Это и называется политика. Политика - когда и слова, и действия имеют вес и смысл

А не, заметём мусор по-тихому под ковёр и типа, ну вроде был мусор, но теперь точно мусора нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:27

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.

Можливо, перша не спрацювала. Міни теж не завжди вибухають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:29

  zРадио написав:pesikot

Ух как знатно горит у порохоботов, что Зеленский опирается на украинских экспертов (которые пока работают и предварительного заключения не дали), а не поддакивает чужим лидерам и их СМИ

Тебе ведь пофиг на погибших, тебе главное всех ранжировать. Кто порохобот, а кто нет

Зеленский молчит, в отличии от руководителей других стран.
И Зеленский вообще ни на кого не опирается. Он молчит. За него пишут нанятые не им девочки и мальчики.

zRadio, проходи мимо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:30

  zРадио написав:Диванные войну Ирану собрались объявлять, так что это у песикота устаревшие инструкции - слушания в СБ ООН уже не нужны

Сволочь ты zРадио.
Откровенно врёшь и глумишься над трагедией
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:32

  freeze написав:
Pesikotу в руки ружье и воевать в экспедиционный корпус в Иран.
И всех кто подписал петицию на психическое обследование, если удалось пройти, то тоже в корпус и в Иран.

Вам самому стоит пройти обследование.
Потому что, вам бы всё смешочки, вам бы всё Квартал"95. "Па приколу же"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:34

  andrein написав:
  lapay написав:
  andrein написав:Один с ПЗРК стреляет , другой снимает на телефон.

ПЗРК влучає в двигун, бо ракета наводиться інфрачервоним датчиком. Радарні ЗРК наводять по мікрохвильовому проміню, тому ракети вибухають біля корпусу.


У Вас устаревшая информация.



Вероятность поражения цели 63%. 2 пуска нужно , чтобы увеличить эту вероятность.


Ребята, вы служили в хозвзводе, в стройбате или на свинарнике? :shock:
Вторые сутки идет разговор о том, что самолет был сбит управляемой ракетой ЗРК ТОР, а вы о каких-то ПЗРК. Вы вообще знаете разницу? :roll:
Позор учебного полка и меня лично. :oops:
Вы вообще понимаете о предмете спора?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:37

Судя по заявлениям политиков, ситуацию хотят спустить на тормозах. Думаю, что обвинят каких-то ужасных неизвестных террористов с ПЗРК. Так все сохранят лицо на международной арене.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:39

Re: Політичні дискусії

Кстати.
ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.

Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.

Но теперь не подкачали, zRadio и freeze выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке.
И отмазать Иран и его союзника РФ
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 10 січ, 2020 20:42, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:40

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.


Изучаем матчасть.

"Вероятность поражения одной ракетой цели типа «самолёт» составляет от 30 до 77 %, вертолёты поражаются с вероятностью 50—88 %, беспилотные летательные аппараты — 85—95 %."

Цель определилась и был пуск 2 ракет. На пусковой установке 8 ракет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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