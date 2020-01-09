Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:14
Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:24
Потому что, не каждый день у нас сбивают самолёты. Чтобы не замять ситуацию.
Чтобы иранцы так и заявили, мол, фигня вышла, сбили случайно, каемся, выплатим все компенсации, виновных прелюдно казним.
Это и называется политика. Политика - когда и слова, и действия имеют вес и смысл
А не, заметём мусор по-тихому под ковёр и типа, ну вроде был мусор, но теперь точно мусора нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:27
Re: Політичні дискусії
Можливо, перша не спрацювала. Міни теж не завжди вибухають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:29
Тебе ведь пофиг на погибших, тебе главное всех ранжировать. Кто порохобот, а кто нет
Зеленский молчит, в отличии от руководителей других стран.
И Зеленский вообще ни на кого не опирается. Он молчит. За него пишут нанятые не им девочки и мальчики.
zRadio, проходи мимо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:30
Сволочь ты zРадио.
Откровенно врёшь и глумишься над трагедией
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:32
Вам самому стоит пройти обследование.
Потому что, вам бы всё смешочки, вам бы всё Квартал"95. "Па приколу же"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:34
Ребята, вы служили в хозвзводе, в стройбате или на свинарнике?
Вторые сутки идет разговор о том, что самолет был сбит управляемой ракетой ЗРК ТОР, а вы о каких-то ПЗРК. Вы вообще знаете разницу?
Позор учебного полка и меня лично.
Вы вообще понимаете о предмете спора?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:37
Судя по заявлениям политиков, ситуацию хотят спустить на тормозах. Думаю, что обвинят каких-то ужасных неизвестных террористов с ПЗРК. Так все сохранят лицо на международной арене.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:39
Re: Політичні дискусії
Кстати.
ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.
Но теперь не подкачали, zRadio и freeze выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке.
И отмазать Иран и его союзника РФ
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 10 січ, 2020 20:42, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:40
Re: Політичні дискусії
Изучаем матчасть.
"Вероятность поражения одной ракетой цели типа «самолёт» составляет от 30 до 77 %, вертолёты поражаются с вероятностью 50—88 %, беспилотные летательные аппараты — 85—95 %."
Цель определилась и был пуск 2 ракет. На пусковой установке 8 ракет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
|