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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:41
pesikot написав: zРадио написав:
Диванные войну Ирану собрались объявлять, так что это у песикота устаревшие инструкции - слушания в СБ ООН уже не нужны
Сволочь ты zРадио
.
Откровенно врёшь и глумишься над трагедией
Сволочь - это ты, еще со вчера пиарившая Порошенко на трагедии! Хотя я призывал (lapay
-я в частности и порохоботов в целом) обращаться с информацией, за которой стоят людские слезы, максимально деликатно! А эта петиция - так вообще верх цинизма! Там есть автор - перейди по ссылке и посмотри. А затем отправь свои претензии в ФБ ему, а не мне!
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:44
zРадио написав:
Сволочь - это ты, еще со вчера пиарившая Порошенко на трагедии!
Ты сейчас наврал, сволочь.
Факты, что я пиарил Порошенко на трагедии ?
Фактов нет ? Проходи мимо и это я мягко говорю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:46
pesikot написав:
Кстати.
ни zRadio
, ни freeze
, ни shapo
, ни ЛАД
.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik
'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.
Но теперь не подкачали, zRadio
и freeze
выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке.
И отмазать Иран и его союзника РФ
Ты просто не заметил. Срадио и Фриз сутки топили за Иран, гадили тут на Украину и МАУ.
Мерзотнейшие людишки. Мне жалко их мелкие и гнусные души.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:47
Goodman написав: andrein написав:
Почему тогда свидетели говорят про 2-е ракеты. Ракеты ТОРа хватило бы и одной для 100% вероятности попадания.
Изучаем матчасть.
"Вероятность поражения одной ракетой цели типа «самолёт» составляет от 30 до 77 %, вертолёты поражаются с вероятностью 50—88 %, беспилотные летательные аппараты — 85—95 %."
Цель определилась и был пуск 2 ракет. На пусковой установке 8 ракет.
Есть видео. Есть данные ФлайтРадара. Кому нужно, могут вычислить скорость ракеты и сравнить её с ТТХ Тора и ПЗРК.
То ,что звук взрыва дошёл до чувака с телефоном за 10 сек, то он находился примерно на расстоянии 3.5 км от самолёта.
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andrein
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:49
pesikot написав:
Кстати.
ни zRadio
, ни freeze
, ни shapo
, ни ЛАД
.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге.
Провокатор, в первый день о сбитом боинге говорили лишь наемные тролли вроде тебя! В первый день боинг был упавший, а не сбитый! Эта версия и на сейчас не единственная, но ты продолжаешь свою пропаганду - из комментария в комментарий таская слово "сбитый".
Я же до внесения ясности предпочитаю эксперда из себя не строить, и лишь задаю вопросы, ничего не утверждая!
Ну а то, что ты в защитники Ирана записал shapo
- это вообще нужно было кукухой поехать...
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:51
Libo написав: pesikot написав:
Кстати.
ни zRadio
, ни freeze
, ни shapo
, ни ЛАД
.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik
'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.
Но теперь не подкачали, zRadio
и freeze
выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке.
И отмазать Иран и его союзника РФ
Ты просто не заметил. Срадио и Фриз сутки топили за Иран, гадили тут на Украину и МАУ.
Мерзотнейшие людишки. Мне жалко их мелкие и гнусные души.
Еще один лжец, тролль и провокатор срача на форуме!
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zРадио
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:54
andrein вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:56
pesikot написав:Кстати.
ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание.
Мне понравилось одна метафора, что если сегодня курице отрезать голову, то голова еще 15 минут будет рассуждать о причинах падения Боинга в Иране.
Я к тому, что есть профессионалы
по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.
На сегодня спецы докладывают, что достоверно отвергнута версия о технической неисправности. Остались две основнын версии - сбили ракетой или взрыв внутри корпуса-теракт.
Работают в поте лица.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:59
Libo написав:
Ты просто не заметил. Срадио и Фриз сутки топили за Иран, гадили тут на Украину и МАУ.
Мерзотнейшие людишки. Мне жалко их мелкие и гнусные души.
Тебе обязательно свой сральник в любую дырку надо вставить, можешь свои тупые комментарии держать за щекой, при дурок.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 10 січ, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:00
ЗЫ
Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета: Господи, ну когда ты прекратишь тут бред свой писать........
Тут все кто за вату и русню, все без совести, морали, чести. Такая же мерзота.
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Libo
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