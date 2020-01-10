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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:00
freeze написав:
Работают в поте лица.
Скорее рука-лицо.
""Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии."
Все сводится к тому. чтобы скрыть и замять.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:00
Goodman написав:andrein
вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ? Причём по цели , которая удаляется от города, а не приближается.
Востаннє редагувалось andrein
в П'ят 10 січ, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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andrein
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:04
Libo написав: sal написав: Libo написав:
есть тысячи других других разведпризнаков, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причинах происшествия с 100% точностью.
И? что произошло с боингом над Донбассом?
Голландский суд вам всё расскажет. Тем, кто не поверит и залупится, американцы могут показать фотки. Американская разведка до сих пор прямо не говорит, имеет такие снимки.
Почему?
Очень просто. Не загоняют в гаагский угол главного русского ху*ла. Там ему только быть повешенному, как Хусейну. Сейчас идет с ним торг. Вроде он уже почти согласен уйти и сохранить тем самым свою жизнь. Уже в этом году. А не уйдет - Гаага или склеят ему ласты. Кто-то стрельнет в щеку, как Каддафи.
CCTV-4 то-ли потролили то-ли случайно проскочило но после ликвидации Сулеймани ,сообщили между прочим, что северокорейский лидер с момента операции уже пять дней не появляеться на людях.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:05
Libo написав:
ЗЫ
Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета: Господи, ну когда ты прекратишь тут бред свой писать........
Тут все кто за вату и русню, все без совести, морали, чести. Такая же мерзота.
Ты сам банальный провокатор, типичный поп Гапон, чмо обыкновенное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:11
andrein написав: Goodman написав:andrein
вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?[/quote
Ну ты бы не позорился тут, если полный ноль в военных вопросах.
Если есть возможность, ПВО всегда стреляет по цели двумя-тремя ракетами. Первая может уйти на ложную цель, может быть уведена в сторону помехами, цель может выйти из захвата, совершив противоракетный маневр, и в таком случае её добивает вторая или третья.
Даже в самом громком случае с Пауэрсом пуск был двумя ракетами. И одна сбила совдеповский самолет, и только вторая Пауэрса.
А то Хрущеву был бы докалад: Атаковали цель. Сбили своего. А американец продолжает полет в направлении Москвы.
Вторая ракета это как контрольный в голову.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:11
freeze написав:
Я к тому, что есть профессионалы
по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.
Вы в деле убийства Шеремета, назначили подозреваемых виновными безоговорочно и осудили ихfreeze
, не лохматьте бабушку, как говорят в Одессе
Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. Но Зеленский молчит. Едьте в Киев и будите Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:12
andrein написав:
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?
Служили?
на командира СНР ложится ответственность за уничтожения цели. Он решает сколько будет ракет. У него отметка на экране цели - если за один пуск цель не уничтожена , второй пуск . Там 8 ракет. ОНИ НЕ КОНЧЕННЫЕ - ОНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Религия им позволяет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:15
Libo написав:
Даже в самом громком случае с Пауэрсом пуск был двумя ракетами. И одна сбила совдеповский самолет, и только вторая Пауэрса.
А то Хрущеву был бы докалад: Атаковали цель. Сбили своего. А американец продолжает полет в направлении Москвы.
Пауерс был уверен, что его не достанут на такой высоте. Достали. Здесь же типичный случай закрытия района для полетов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:16
Libo написав: andrein написав: Goodman написав:andrein
вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?[/quote
Ну ты бы не позорился тут, если полный ноль в военных вопросах.
Если есть возможность, ПВО всегда стреляет по цели двумя-тремя ракетами. Первая может уйти на ложную цель, может быть уведена в сторону помехами, цель может выйти из захвата, совершив противоракетный маневр, и в таком случае её добивает вторая или третья.
Даже в самом громком случае с Пауэрсом пуск был двумя ракетами. И одна сбила совдеповский самолет, и только вторая Пауэрса.
А то Хрущеву был бы докалад: Атаковали цель. Сбили своего. А американец продолжает полет в направлении Москвы.
Вторая ракета это как контрольный в голову.
На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ?
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:19
andrein написав: Goodman написав:andrein
вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ? Причём по цели , которая удаляется от города, а не приближается.
Да, такие конченные.
Потому что, ожидали ответку, после атаки на базу США в Ираке.
Нервничали, не разобрались и шмальнули, случайно, в украинский борт.
Шмальнули 2 раза, как предписывает инструкция
Так и должны это признать. Выплатит компенсации. Признать всё это в СБ ООН
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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