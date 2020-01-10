freeze написав:

pesikot написав: Кстати.

ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.



Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.

Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.

А тут, молчание.

Мне понравилось одна метафора, что если сегодня курице отрезать голову, то голова еще 15 минут будет рассуждать о причинах падения Боинга в Иране.Я к тому, что есть профессионалыпо этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.На сегодня спецы докладывают, что достоверно отвергнута версия о технической неисправности. Остались две основнын версии - сбили ракетой или взрыв внутри корпуса-теракт.Работают в поте лица.