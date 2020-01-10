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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51615162516351645165>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:23

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор.


Правильно , так как с Торезом. ОТМЕЛИ любое упоминание об истребителях.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Так и должны это признать. Выплатит компенсации. Признать всё это в СБ ООН

Навряд. Будуть морозитись до кінця, попутно знищуючи докази. Власне, вже почали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:29

  andrein написав:
На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ? :)


ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:32

  pesikot написав:
  andrein написав:
  Goodman написав:andrein вы хоть видело то ПЗРК? Это не Афган и не повстанцы. Рейс реально "достали" ТОРом. Гуглим Ютьюб - пуски ТОРа, точь-в-точь.


Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ? Причём по цели , которая удаляется от города, а не приближается.

Да, такие конченные.
Потому что, ожидали ответку, после атаки на базу США в Ираке.

Нервничали, не разобрались и шмальнули, случайно, в украинский борт.
Шмальнули 2 раза, как предписывает инструкция

Так и должны это признать. Выплатит компенсации. Признать всё это в СБ ООН


Ожидали , что ответка прилетит со стороны города ? Нереально.
В таких случаях ПВО смотрит что подлетает к городу.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:33

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:И одна сбила совдеповский самолет, и только вторая Пауэрса.
:( :? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:34

  Libo написав:
  andrein написав:
На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ? :)


ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером. :?

Американці кажуть, що зафіксували роботу радара наведення, в момент пуска.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:35

  freeze написав:
pesikot написав:Кстати.
ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.

Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких.
Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани.
А тут, молчание.


Мне понравилось одна метафора, что если сегодня курице отрезать голову, то голова еще 15 минут будет рассуждать о причинах падения Боинга в Иране.

Я к тому, что есть профессионалы
по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.
На сегодня спецы докладывают, что достоверно отвергнута версия о технической неисправности. Остались две основнын версии - сбили ракетой или взрыв внутри корпуса-теракт.
Работают в поте лица.

основная цель сейчас опознать и вывезти погибших, только после этого озвучат официально ракету, взрыв внутри корпуса исключается все отверстия внутрь, а не наружу
и народ пишет ТОР стоял на автоматическом обнаружении и пуске, и это автоматическое обнаружение у роиси очень кривое, подтвержение куча сбитых на автомате не тех самолётов
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 10 січ, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:37

  andrein написав:Ожидали , что ответка прилетит со стороны города ? Нереально.


Ты бы не рвал тельняшку и не лез защищать аятолл своими куриными мозгами и предположениями. Молча жди информации экспертов с места и из Пентагона. Тебе все растолкуют, что и как произошло. :?
А ведь вашу пида-рашку мировое сообщество предупреждало и просило не продавать оружие этим обезьянам! Не послушали. Потому что вы сами животные. :(
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:38

  Libo написав:
  andrein написав:
На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ? :)


ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером. :?


2440 это барометрическая высота, реальная была намного меньше.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:39

  Libo написав:
  andrein написав:
На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ? :)


ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером. :?

А если https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BA%D1%81)
Vadim V
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