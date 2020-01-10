Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrein написав: На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ?
ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м. Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.
andrein написав: На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ?
ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м. Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.
Американці кажуть, що зафіксували роботу радара наведення, в момент пуска.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:Кстати. ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких. Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани. А тут, молчание.
Мне понравилось одна метафора, что если сегодня курице отрезать голову, то голова еще 15 минут будет рассуждать о причинах падения Боинга в Иране.
Я к тому, что есть профессионалы по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году. На сегодня спецы докладывают, что достоверно отвергнута версия о технической неисправности. Остались две основнын версии - сбили ракетой или взрыв внутри корпуса-теракт. Работают в поте лица.
основная цель сейчас опознать и вывезти погибших, только после этого озвучат официально ракету, взрыв внутри корпуса исключается все отверстия внутрь, а не наружу и народ пишет ТОР стоял на автоматическом обнаружении и пуске, и это автоматическое обнаружение у роиси очень кривое, подтвержение куча сбитых на автомате не тех самолётов
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 10 січ, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Ожидали , что ответка прилетит со стороны города ? Нереально.
Ты бы не рвал тельняшку и не лез защищать аятолл своими куриными мозгами и предположениями. Молча жди информации экспертов с места и из Пентагона. Тебе все растолкуют, что и как произошло. А ведь вашу пида-рашку мировое сообщество предупреждало и просило не продавать оружие этим обезьянам! Не послушали. Потому что вы сами животные.
andrein написав: На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ?
ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м. Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.
2440 это барометрическая высота, реальная была намного меньше.
andrein написав: На данный момент основная версия НАТО - самолёт был сбит ракетой земля-воздух и ни одного слова про какой-то там Тор. Или Libo на ночном видео увидел надпись ТОР, Сделано в России ?
ПЗРК на таком расстоянии и на такой высоте вряд ли достанет. Самоуничтожение ракеты по ТТХ происходит через 10-12 секунд после пуска, но на самом деле секунд через 8 при полете под углом 45*. Даже 10 скунд - 100 м/с Х 10 сек.= 1000 м. Пусть 1,5 км от места пуска. Самолет был на высоте 2440 м. Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.