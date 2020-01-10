Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrein написав:Ожидали , что ответка прилетит со стороны города ? Нереально.
Ты бы не рвал тельняшку и не лез защищать аятолл своими куриными мозгами и предположениями. Молча жди информации экспертов с места и из Пентагона. Тебе все растолкуют, что и как произошло. А ведь вашу пида-рашку мировое сообщество предупреждало и просило не продавать оружие этим обезьянам! Не послушали. Потому что вы сами животные.
А скидывать с самолётов в Сирии и Ираке ПЗРК умеренной оппозиции - это нормально ?
freeze написав: Я к тому, что есть профессионалы по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.
freeze, не лохматьте бабушку, как говорят в Одессе
Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. Но Зеленский молчит. Едьте в Киев и будите Зеленского
Лохматить бабушку ? Никогда в Одессе такого не слышал.
Узбагойтесь, вам сказали, Зеленский скажет свое мнение после заключения украинских специалистов. Крапка, как говорил Ющенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrein написав:А скидывать с самолётов в Сирии и Ираке ПЗРК умеренной оппозиции - это нормально ?
Против русских нормально. Воюющим против русских я бы давал самое смертоносное оружие и даже химическое оружие. Больше русских в гробах из Сирии - меньше работы завтра нам на Донбассе. Правильно делают, что вас там истребляют.
Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета:
О, боги, сколько же на форуме "путинско-москальских подстилок", что они наплюсовали zzzzzz-у на целых 2 места из 3-х в рейтинге форумчан. Дурачок ты просто с необратимыми последствиями алкоголизма, вот и все!
Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета:
О, боги, сколько же на форуме "путинско-москальских подстилок", что они наплюсовали zzzzzz-у на целых 2 места из 3-х в рейтинге форумчан. Дурачок ты просто с необратимыми последствиями алкоголизма, вот и все!
А кто из нас с ним оказался прав, точнее, правдивее и умнее? Отож. А вата плюсует своих же ватанов. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. (с)