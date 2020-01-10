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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5162516351645165>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:40

  Libo написав:
  andrein написав:Ожидали , что ответка прилетит со стороны города ? Нереально.


Ты бы не рвал тельняшку и не лез защищать аятолл своими куриными мозгами и предположениями. Молча жди информации экспертов с места и из Пентагона. Тебе все растолкуют, что и как произошло. :?
А ведь вашу пида-рашку мировое сообщество предупреждало и просило не продавать оружие этим обезьянам! Не послушали. Потому что вы сами животные. :(


А скидывать с самолётов в Сирии и Ираке ПЗРК умеренной оппозиции - это нормально ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:42

  lapay написав:Американці кажуть, що зафіксували роботу радара наведення, в момент пуска.


Так тем более это никак не может быть ПЗРК с тепловой головкой самонаведения. А вате нужны еще какие-то доказательства, что не ПЗРК. Брехливые как и их фюрер Путин.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Я к тому, что есть профессионалы
по этому профилю, которые этим занимаются всю жизнь, Зеленый послал группу украинских спецов, когда ему доложат о причинах, тогда он выскажется точнее, спешка нужна при ловле блох, а то может быть как с поздравлением Януковича в 2004 году.

freeze, не лохматьте бабушку, как говорят в Одессе

Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. Но Зеленский молчит. Едьте в Киев и будите Зеленского


Лохматить бабушку ? Никогда в Одессе такого не слышал.

Узбагойтесь, вам сказали, Зеленский скажет свое мнение после заключения украинских специалистов. Крапка, как говорил Ющенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:46

  andrein написав:А скидывать с самолётов в Сирии и Ираке ПЗРК умеренной оппозиции - это нормально ?


Против русских нормально. Воюющим против русских я бы давал самое смертоносное оружие и даже химическое оружие. Больше русских в гробах из Сирии - меньше работы завтра нам на Донбассе. Правильно делают, что вас там истребляют.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:47

Re: Політичні дискусії

Libo написав:Нех спорить с боевым офицером. :?


Ты кого лечишь, клоун
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:49

  Libo написав:ЗЫ

Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета:


О, боги, сколько же на форуме "путинско-москальских подстилок", что они наплюсовали zzzzzz-у на целых 2 места из 3-х в рейтинге форумчан. Дурачок ты просто с необратимыми последствиями алкоголизма, вот и все!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:55

  freeze написав:
Libo написав:Нех спорить с боевым офицером. :?


Ты кого лечишь, клоун
Боевой офицер


Фото оперативного штаба "боевого офицера" :mrgreen:

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:59

  zРадио написав:
  Libo написав:ЗЫ

Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета:


О, боги, сколько же на форуме "путинско-москальских подстилок", что они наплюсовали zzzzzz-у на целых 2 места из 3-х в рейтинге форумчан. Дурачок ты просто с необратимыми последствиями алкоголизма, вот и все!


А кто из нас с ним оказался прав, точнее, правдивее и умнее?
Отож.
А вата плюсует своих же ватанов.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. (с)
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:01

Re: Політичні дискусії

Мустафа Найем сообщил, что за десять лет, из Укроборонпрома украли миллиард гривен.

Не знаю как пуштун посчитал, но сумма какая то несерьезная. Можно извиниться даже перед папередниками, практически тоже самое как премия Коболеву-Витренко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:12

  Libo написав:А кто из нас с ним оказался прав, точнее, правдивее и умнее?


А кто-то уже объявил хотя бы предварительные результаты расследования?

Специально таких как ты, pesikot и пр. попугаев, Трюдо и Зеленский уже публично просят уменьшить количество спекуляций до внесения ясности!

Канада и Украина заявили о спекуляциях по самолету
https://korrespondent.net/ukraine/41807 ... o-samoletu

  Libo написав:А вата плюсует своих же ватанов.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. (с)
:lol: :lol: :lol:


Там валютная ветка - какие ватаны, разжигатель? Да, и что ж это ты прибегаешь к мудрости русского публициста и поэта, называя всех их "свиньями"?
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