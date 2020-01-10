Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:01

Мустафа Найем сообщил, что за десять лет, из Укроборонпрома украли миллиард гривен.



Не знаю как пуштун посчитал, но сумма какая то несерьезная. Можно извиниться даже перед папередниками, практически тоже самое как премия Коболеву-Витренко.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.