Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:16

СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе рейса "Тегеран-Киев" в Иране:



1. Попадание ракеты.

2. Теракт.



Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы службы безопасности:



"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются"



Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.