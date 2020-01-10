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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:16
СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе рейса "Тегеран-Киев" в Иране:
1. Попадание ракеты.
2. Теракт.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы службы безопасности:
"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются"
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:18
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andrein
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:26
andrein написав:
МАНЬЯК !!!
Когда я слышу слово русский, моя рука тянется к пистолету.
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Libo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:28
Президент Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо повторно поговорили по телефону. Теперь уже - после заявления Трюдо о данных разведки по удару иранского РЗК по украинскому самолету.
Ключевые акценты офиса Зеленского в релизе по итогам разговора:
- Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
- Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".
- Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:29
Libo
Libo написав:
Самолет был на высоте 2440 м
.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.
, исходя даже из открытых данных, максимальная высота цели по ТТХ для ПЗРК Стрела-2М 2300 метров
, а для ПЗРК Стингер даже 3800 метров
. При этом во Вьетнаме были случаи попадания из Стрел по целям на высоте 4000 метров
.
Нехорошо подводить офицеров войск ПВО такими ошибками.
Кстати, на каком полигоне войск ПВО и когда можно было Вас встретить?
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Igneus
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44
Igneus написав:Libo
, исходя даже из открытых данных, максимальная высота цели по ТТХ для ПЗРК Стрела-2М 2300 метров
, а для ПЗРК Стингер даже 3800 метров
. При этом во Вьетнаме были случаи попадания из Стрел по целям на высоте 4000 метров
.
Нехорошо подводить офицеров войск ПВО такими ошибками.
Кстати, на каком полигоне войск ПВО и когда можно было Вас встретить?
Мне пришлось не по полигонам, а по реальным театрам боевых действий …
Молодость, опалённая войной.
Я и писал, что есть разночтения между ТТХ и реальным применением.
Где-то гуляет мулька, что ПЗРК поразила цель на высоте в 9 тыщ метров. Верится с трудом. Тогда как на моих глазах самоликвидация боеголовки Стрела-2М происходила на расстоянии 1,5 км от места пуска под углом 45* … Не более … Я же внятно об этом писал. В случае с нашим Боингом это исключено. За минуту самолет практически выходит из зоны поражения.. Стингер бьет чуть дальше. Высота 2 км считается уже относительно безопасной от Стингеров. Но Стингеров у Ирана быть не должно. Да и зачем их применять, когда есть ТОРы? Автоматическая система обнаружения, наведения и пуска.
О чем собственно у нас спор?
Я категорически и решительно утверждаю, что это не ПЗРК. Только и того.
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Libo
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