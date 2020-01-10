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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:28
Президент Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо повторно поговорили по телефону. Теперь уже - после заявления Трюдо о данных разведки по удару иранского РЗК по украинскому самолету.
Ключевые акценты офиса Зеленского в релизе по итогам разговора:
- Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.
- Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".
- Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:29
Libo
Libo написав:
Самолет был на высоте 2440 м
.
Поэтому все ваши рассуждения про ПЗРК множу на ноль, т.к. хорошо знаю и видел боевое применение ПЗРК Стрела-2М. Нех спорить с боевым офицером.
, исходя даже из открытых данных, максимальная высота цели по ТТХ для ПЗРК Стрела-2М 2300 метров
, а для ПЗРК Стингер даже 3800 метров
. При этом во Вьетнаме были случаи попадания из Стрел по целям на высоте 4000 метров
.
Нехорошо подводить офицеров войск ПВО такими ошибками.
Кстати, на каком полигоне войск ПВО и когда можно было Вас встретить?
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Igneus
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44
Igneus написав:Libo
, исходя даже из открытых данных, максимальная высота цели по ТТХ для ПЗРК Стрела-2М 2300 метров
, а для ПЗРК Стингер даже 3800 метров
. При этом во Вьетнаме были случаи попадания из Стрел по целям на высоте 4000 метров
.
Нехорошо подводить офицеров войск ПВО такими ошибками.
Кстати, на каком полигоне войск ПВО и когда можно было Вас встретить?
Мне пришлось не по полигонам, а по реальным театрам боевых действий …
Молодость, опалённая войной.
Я и писал, что есть разночтения между ТТХ и реальным применением.
Где-то гуляет мулька, что ПЗРК поразила цель на высоте в 9 тыщ метров. Верится с трудом. Тогда как на моих глазах самоликвидация боеголовки Стрела-2М происходила на расстоянии 1,5 км от места пуска под углом 45* … Не более … Я же внятно об этом писал. В случае с нашим Боингом это исключено. За минуту самолет практически выходит из зоны поражения.. Стингер бьет чуть дальше. Высота 2 км считается уже относительно безопасной от Стингеров. Но Стингеров у Ирана быть не должно. Да и зачем их применять, когда есть ТОРы? Автоматическая система обнаружения, наведения и пуска.
О чем собственно у нас спор?
Я категорически и решительно утверждаю, что это не ПЗРК. Только и того.
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Libo
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:07
Из Офиса нашего президента доносят слухи, что завтра на пресс-конференции Иран обьявит две основные версии : теракт на борту или ПЗРК. Ответственность будет возложена на некую террористическую группу, вероятно ИГИЛ.
Посмотрим, правдивы ли сведения, осталось полдня.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:11
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andrein
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:13
freeze написав:
СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе рейса "Тегеран-Киев" в Иране:
1. Попадание ракеты.
2. Теракт.
Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы службы безопасности:
"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются"
та уже открыли:
генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".
"Могла ли ракета ЗРК "Тор-М1" привести к такой катастрофе при таких условиях? Безусловно. "Тор-М1" – это система ПВО сухопутных войск ближнего действия. Дальность 12, высота 6 километров. Для нее большой пассажирский лайнер, летящий на высоте 2,5 километра – очень простая, практически идеальная цель. Боевая часть менее мощная, чем у "Бука". Но если учесть, что запускалось, как уже сейчас говорят две ракеты, пожар мгновенно возникал в салоне такой, что никак экипаж отреагировать уже не мог", – сказал Игорь Романенко.
По его словам, точно определить, был ли подрыв, и какого рода ракеты позволит расследование.
"Поражающие элементы разных видов ракет отличаются. К примеру, у С-200 – это шарики двух диаметров, в "Буке" – элементы в форме "двутавра" также различных диаметров – в зависимости от модификаций. Потому определить, чем был поражен самолет – дело техники. Взять элементы конструкций сбитого Boeing, взять у корпорации Boeing металл, провести экспертизы и получить выводы", – сказал Игорь Романенко.
Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.
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edvardd
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:22
edvardd написав:
та уже открыли:
генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".
Думаю, что в СБУ всё-таки отбирают не на конкурсе Тупой и еще тупее. Наверняка Баканову предоставлен комплексный доклад от многих экспертов.
Тут просто интересно, вероятно СБУ обладает какой-то информацией, которая не позволяет всё трактовать однозначно. Даже несмотря на то, что на них оказывается мощное давление от друзей. Поэтому занята выжидательная позиция.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:55
Libo написав:
ЗЫ
Мне тут еще одна путинско-москальская подстилка по имени zzzzzz написала на мой пост о том, что самолет сбила ракета: Господи, ну когда ты прекратишь тут бред свой писать........
Тут все кто за вату и русню, все без совести, морали, чести. Такая же мерзота.
Всё проще.
Наверняка у них пострадал бизнес от последствий разрыва с Рашкой.
Собственно, эти последствия и породили те самые 73%.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 11 січ, 2020 00:04
zРадио написав: pesikot написав:
Кстати.
ни zRadio
, ни freeze
, ни shapo
, ни ЛАД
.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге.
Провокатор, в первый день о сбитом боинге говорили лишь наемные тролли вроде тебя! В первый день боинг был упавший, а не сбитый! Эта версия и на сейчас не единственная, но ты продолжаешь свою пропаганду - из комментария в комментарий таская слово "сбитый".
Я же до внесения ясности предпочитаю эксперда из себя не строить, и лишь задаю вопросы, ничего не утверждая!
Ну а то, что ты в защитники Ирана записал shapo
- это вообще нужно было кукухой поехать...
Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))
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