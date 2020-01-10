Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:28

Президент Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо повторно поговорили по телефону. Теперь уже - после заявления Трюдо о данных разведки по удару иранского РЗК по украинскому самолету.



Ключевые акценты офиса Зеленского в релизе по итогам разговора:



- Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.



- Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".



- Стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.