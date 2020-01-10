RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5163516451655166
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:16

  Ethereum написав:Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))


Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка.
И тем временем Ольгино дает команду своему ватному отребью типа срадио, фризу, шапо и пр. нечисти (и этому сраному эксперту Жданову из ролика) топить в инете тему про ПЗРК. Иранская армия не стреляла. Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества, гражданский самолет не сбивало.
Завтра увидите первую серию. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7675
З нами з: 14.11.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 3818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:21

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  Ethereum написав:Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))


Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка.
И тем временем Ольгино дает команду своему ватному отребью типа срадио, фризу, шапо и пр. нечисти (и этому сраному эксперту Жданову из ролика) топить в инете тему про ПЗРК. Иранская армия не стреляла. Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества, гражданский самолет не сбивало.
Завтра увидите первую серию. 8)


Слушай пид арок ты уже заткнешься
Галоперидол забыли тебе укол сделать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14704
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3875 раз.
Подякували: 5816 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:23

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка.

Проілюструю:

То, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе, свидетельствует о том, продолжил специалист, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом ПВО.

«В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров — американцев», — подчеркнул Леонков.

Эксперт допускает, что самолет был сбит по ошибке американских операторов, но наиболее вероятен умышленный провокационный удар, потому что для более жестких мер в отношении Ирана американскому президенту Дональду Трампу не хватало жертв.

В частности, по его мнению, лайнер могли сбить либо комплексы ПВО с территории Ирака, либо специальная диверсионная группа, которая атаковала самолет на взлете из ПЗРК.

Таким образом, пояснил собеседник издания, Иран втягивают в конфронтацию, выставляют агрессором, а потом усиливают международные санкций и подключают к ним как можно больше стран, раскачивая ситуацию внутри страны.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200109/1026251298.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9556
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 00:38

Полеты на Боинге 737 не только в комментариях социальных сетей, но и наяву:
https://www.youtube.com/watch?v=FIytcKEuj0M
Igneus
 
Повідомлень: 363
З нами з: 29.08.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:03

  Libo написав:
  andrein написав:


Чувак полный ноль. Говорит, что от ТОРа самолет бы рассыпался. Полная чушь. Донецкий Боинг сбил БУК - ракета намного мощнее. И самолет оставался целым до удара об землю. А эти рассказы о поражении ПЗРК "систем управления в брюхе самолета? Чувак даже не знает, где что в самолете находится, где и как относительно фюзеляжа взрывается боевая часть ракеты. А стреляли террористы с джипа, подъехав вплотную к военной базе? Когда база в состоянии боевой готовности №1. Идиот! :shock:
Ему будет очень стыдно, когда все прояснится. Вот такие у вас военные эксперты. На их фоне я специалист экстра класса. :oops: Слушайте лучше меня. :lol:


Маньяк-балабол.
MH-17 развалился в воздухе на части. Причём Боинг-777 покрупнее 737.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук»[1], и разрушился. Части самолёта упали в районе населённых пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка (Донецкая область, Украина)[2]. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа[3].
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 1%82%D0%B8
andrein
 
Повідомлень: 606
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:06

  Ethereum написав:

Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))


Ирина, я не знаю - пишет ли оно где-то на других ветках, но на этой оно только срет! Так зачем оно здесь? Итак "дискуссии" на грани фола...

Вообще сегодняшний вечер особенно эпичен - уже, оказывается, просто не комментировать тему - значит работать на путина :shock: Совсем тролли подурели и потеряли берега!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 02.05.18
Подякував: 879 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:21

zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8936
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:37

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7675
З нами з: 14.11.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 3818 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:50

Тор - громовержец. На ночном видео с Ирана звук взрыва совсем кислый какой-то.

andrein
 
Повідомлень: 606
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5163516451655166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.