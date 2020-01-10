Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))
Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка. И тем временем Ольгино дает команду своему ватному отребью типа срадио, фризу, шапо и пр. нечисти (и этому сраному эксперту Жданову из ролика) топить в инете тему про ПЗРК. Иранская армия не стреляла. Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества, гражданский самолет не сбивало. Завтра увидите первую серию.
Ethereum написав:Shapo і срадіо дістали разнарядку з штабу Ольгіно мовчати . Як петушок затріпався тепер))
Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка. И тем временем Ольгино дает команду своему ватному отребью типа срадио, фризу, шапо и пр. нечисти (и этому сраному эксперту Жданову из ролика) топить в инете тему про ПЗРК. Иранская армия не стреляла. Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества, гражданский самолет не сбивало. Завтра увидите первую серию.
Слушай пид арок ты уже заткнешься Галоперидол забыли тебе укол сделать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Libo написав:Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка.
Проілюструю:
То, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе, свидетельствует о том, продолжил специалист, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом ПВО.
«В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров — американцев», — подчеркнул Леонков.
Эксперт допускает, что самолет был сбит по ошибке американских операторов, но наиболее вероятен умышленный провокационный удар, потому что для более жестких мер в отношении Ирана американскому президенту Дональду Трампу не хватало жертв.
В частности, по его мнению, лайнер могли сбить либо комплексы ПВО с территории Ирака, либо специальная диверсионная группа, которая атаковала самолет на взлете из ПЗРК.
Таким образом, пояснил собеседник издания, Иран втягивают в конфронтацию, выставляют агрессором, а потом усиливают международные санкций и подключают к ним как можно больше стран, раскачивая ситуацию внутри страны.
Чувак полный ноль. Говорит, что от ТОРа самолет бы рассыпался. Полная чушь. Донецкий Боинг сбил БУК - ракета намного мощнее. И самолет оставался целым до удара об землю. А эти рассказы о поражении ПЗРК "систем управления в брюхе самолета? Чувак даже не знает, где что в самолете находится, где и как относительно фюзеляжа взрывается боевая часть ракеты. А стреляли террористы с джипа, подъехав вплотную к военной базе? Когда база в состоянии боевой готовности №1. Идиот! Ему будет очень стыдно, когда все прояснится. Вот такие у вас военные эксперты. На их фоне я специалист экстра класса. Слушайте лучше меня.
Маньяк-балабол. MH-17 развалился в воздухе на части. Причём Боинг-777 покрупнее 737.
Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук»[1], и разрушился. Части самолёта упали в районе населённых пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка (Донецкая область, Украина)[2]. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа[3]. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 1%82%D0%B8
pesikot написав:Кстати. ни zRadio, ни freeze, ни shapo, ни ЛАД.
Наши диванные "эксперты", в первые сутки вообще молчали о сбитом боинге. Обсуждали budivelnik'а. Но версии о Боинге не озвучивали. Вообще, никаких. Обычно, рассуждают обо всём. Даже всё знают о Сулеймани. А тут, молчание. Так, изредка, огрызались на версии других.
Но теперь не подкачали, zRadio и freeze выдали отборнейшее дерьмо. И всё, чтобы подлизать Бубочке. И отмазать Иран и его союзника РФ
Лучше молчать, чем политиканствовать и спекулировать на смерти людей. Вы и ваши сторонники играете очень грязно, используя любой повод для бросания грязи в Зе. Для рассмотрения вопроса в СБ ООН необходима 100%-ая уверенность в том, что причина катастрофы - ракета. С Боингом над Донбассом такая уверенность была, вопрос был только в том, кто сбил. И расследование идёт уже 5 лет. В данном случае, такой уверенности пока нет. Трюдо, у кот. масса погибших граждан Канады, а не потерянный самолёт, тоже почему-то в СБ ООН не обратился. Безграмотность обсуждения катастрофы уже даже не удивляет. Слегка удивляет только низость людей, пытающихся играть на трагедии во внутриполитических целях и пиариться на этом. А "отборнейшее дерьмо" выдаёте как раз вы и ваши сторонники. Танцы на костях. Мерзко, мальчики...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.