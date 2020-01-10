Додано: Суб 11 січ, 2020 00:23

Libo написав: Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка. Москва подбросила аятоллам легенду - стреляли из ПЗРК, вплотную с территорией военной базы. Ничего не знаем. Виноваты террористы. Их следы ведут в проклятую Америку. Пусть их ищет сама Америка.

Проілюструю:То, что у властей Украины до сих пор нет четкой позиции по катастрофе, свидетельствует о том, продолжил специалист, что они отмалчиваются от версии, в соответствии с которой самолет был сбит после атаки комплексом ПВО.«В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров — американцев», — подчеркнул Леонков.Эксперт допускает, что самолет был сбит по ошибке американских операторов, но наиболее вероятен умышленный провокационный удар, потому что для более жестких мер в отношении Ирана американскому президенту Дональду Трампу не хватало жертв.В частности, по его мнению, лайнер могли сбить либо комплексы ПВО с территории Ирака, либо специальная диверсионная группа, которая атаковала самолет на взлете из ПЗРК.Таким образом, пояснил собеседник издания, Иран втягивают в конфронтацию, выставляют агрессором, а потом усиливают международные санкций и подключают к ним как можно больше стран, раскачивая ситуацию внутри страны.Читать далее: