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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 02:27
Goodman написав: freeze написав:
Работают в поте лица.
Скорее рука-лицо.
""Второй день находимся на месте катастрофы.
......
Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии."
Все сводится к тому. чтобы скрыть и замять.
Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 02:31
pesikot написав:
....
Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. ...
Кто?
Фамилии, пожалуйста.
Официально заявили?
P.s. Трюдо прошу не называть. Он политик, а не профессионал.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 02:33
Goodman написав: andrein написав:
Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?
Служили?
на командира СНР ложится ответственность за уничтожения цели. Он решает сколько будет ракет. У него отметка на экране цели - если за один пуск цель не уничтожена , второй пуск . Там 8 ракет. ОНИ НЕ КОНЧЕННЫЕ - ОНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Религия им позволяет.
Насчёт 2 ракет Libo прав.
В отличие от многих других его утверждений.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 02:52
antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся
Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.
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