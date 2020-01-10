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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:27

  Goodman написав:
  freeze написав:Работают в поте лица.


Скорее рука-лицо.

""Второй день находимся на месте катастрофы.
......
Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии."

Все сводится к тому. чтобы скрыть и замять.

Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:31

  pesikot написав:....
Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. ...

Кто?
Фамилии, пожалуйста.
Официально заявили?

P.s. Трюдо прошу не называть. Он политик, а не профессионал.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:33

  Goodman написав:
  andrein написав:Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?


Служили?
на командира СНР ложится ответственность за уничтожения цели. Он решает сколько будет ракет. У него отметка на экране цели - если за один пуск цель не уничтожена , второй пуск . Там 8 ракет. ОНИ НЕ КОНЧЕННЫЕ - ОНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Религия им позволяет.

Насчёт 2 ракет Libo прав.
В отличие от многих других его утверждений.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:52

  antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.
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