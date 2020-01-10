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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5164516551665167
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:27

  Goodman написав:
  freeze написав:Работают в поте лица.


Скорее рука-лицо.

""Второй день находимся на месте катастрофы.
......
Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать", - отметил член межведомственной комиссии."

Все сводится к тому. чтобы скрыть и замять.

Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:31

  pesikot написав:....
Но есть профессионалы в США, Канаде, Австралии, которые уже высказали своё мнение. ...

Кто?
Фамилии, пожалуйста.
Официально заявили?

P.s. Трюдо прошу не называть. Он политик, а не профессионал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:33

  Goodman написав:
  andrein написав:Т.е. Вы считаете ПВО-шники Ирана такие конченные, что случайно выпустили одну ракету, а следом за ней случайно ещё одну ?


Служили?
на командира СНР ложится ответственность за уничтожения цели. Он решает сколько будет ракет. У него отметка на экране цели - если за один пуск цель не уничтожена , второй пуск . Там 8 ракет. ОНИ НЕ КОНЧЕННЫЕ - ОНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Религия им позволяет.

Насчёт 2 ракет Libo прав.
В отличие от многих других его утверждений.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 02:52

  antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 04:33

  Libo написав: Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества,

Сам-то небось ариец голубых кровей? Высшая раса? Народ, к которому принадлежали Авиценна, Фердоуси, Омар Хайям, Фредди Меркьюри для тебя "обезьяны"?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 04:52

  freeze написав:Из Офиса нашего президента доносят слухи, что завтра на пресс-конференции Иран обьявит две основные версии : теракт на борту или ПЗРК. Ответственность будет возложена на некую террористическую группу, вероятно ИГИЛ.

Иран действительно весьма неспокойная страна в плане терроризма.
Всего пару лет назад терористы в Тегеране атаковали Парламент и мавзолей Хомейни.
Им вполне было по силам пронести и использовать ПЗРК. Мотивов хватает: Иран сыграл решающую роль в фактическом уничтожении ИГИЛ, с Саудовской Аравией у него тоже враждебные отношения, в частности из-за войны в Йемене.
У Шария на сайте правда пишут, что всё же сбили иранцы и они вскоре это признают и покаются. Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 06:09

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.


Для бабки на лавочке кулек семечек.
*************************************
С самого дня падения можно было посмотреть Евроньюс. Канал в прямом доступе , даже есть на мышебратских плюсах. Постоянно шел видеоряд - на месте падения толпа народа, любопытствуют, шарятся, куча сочуствующих , куча злорадствующих. Тупают, топают, круги наматывают.Как собрали останки - подтянули бульдозеры . Правоверным религия не позволяет работать в праздники, да так скурпулезно.
Если своим глазам нет веры - можно позвать родных , соседей и переспросить - ЭТО ПРАВДА ТАК ИДЕТ СБОР ОБЛОМКОВ????!!!!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 06:20

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Русское оружие, проданное иранским обезьянам вопреки просьбам мирового сообщества, гражданский самолет не сбивало.


Пуйло бигом в Крым побежал , новые ракеты испытывать да показывать.
На первом канале зарядили пластику - кинжал ....кинжал.
Смотрим "кинжал" - "9М330-2 одноступенчатые твердотопливные телеуправляемые, унифицированные с ракетой сухопутных войск «Тор-М1» (по классификации МО США и НАТО SA-15 Gauntlet), разработаны в МКБ «Факел»."
PS Ребята с МКБ "Факел" - сходите в церковь и не раз, замаливайте "свои передовые достижения". Может быть Бог Вас и простит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 06:21

Вата и прочие русские подстилки, подъём! :shock:

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

В Тегеране утверждают, что Boeing был сбит по ошибке. Там пообещали наказать виновных.
Libo
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