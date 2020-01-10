Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 02:27
Такие тексты нельзя давать без ссылки.
Иначе похоже на болтовню бабок на лавочке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 січ, 2020 02:31
Кто?
Фамилии, пожалуйста.
Официально заявили?
P.s. Трюдо прошу не называть. Он политик, а не профессионал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 січ, 2020 02:33
Насчёт 2 ракет Libo прав.
В отличие от многих других его утверждений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 січ, 2020 02:52
Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 11 січ, 2020 04:33
Додано: Суб 11 січ, 2020 04:52
Иран действительно весьма неспокойная страна в плане терроризма.
Всего пару лет назад терористы в Тегеране атаковали Парламент и мавзолей Хомейни.
Им вполне было по силам пронести и использовать ПЗРК. Мотивов хватает: Иран сыграл решающую роль в фактическом уничтожении ИГИЛ, с Саудовской Аравией у него тоже враждебные отношения, в частности из-за войны в Йемене.
У Шария на сайте правда пишут, что всё же сбили иранцы и они вскоре это признают и покаются. Посмотрим.
Додано: Суб 11 січ, 2020 06:09
Re: Політичні дискусії
Для бабки на лавочке кулек семечек.
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С самого дня падения можно было посмотреть Евроньюс. Канал в прямом доступе , даже есть на мышебратских плюсах. Постоянно шел видеоряд - на месте падения толпа народа, любопытствуют, шарятся, куча сочуствующих , куча злорадствующих. Тупают, топают, круги наматывают.Как собрали останки - подтянули бульдозеры . Правоверным религия не позволяет работать в праздники, да так скурпулезно.
Если своим глазам нет веры - можно позвать родных , соседей и переспросить - ЭТО ПРАВДА ТАК ИДЕТ СБОР ОБЛОМКОВ????!!!!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 січ, 2020 06:20
Re: Політичні дискусії
Пуйло бигом в Крым побежал , новые ракеты испытывать да показывать.
На первом канале зарядили пластику - кинжал ....кинжал.
Смотрим "кинжал" - "9М330-2 одноступенчатые твердотопливные телеуправляемые, унифицированные с ракетой сухопутных войск «Тор-М1» (по классификации МО США и НАТО SA-15 Gauntlet), разработаны в МКБ «Факел»."
PS Ребята с МКБ "Факел" - сходите в церковь и не раз, замаливайте "свои передовые достижения". Может быть Бог Вас и простит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 січ, 2020 06:21
Вата и прочие русские подстилки, подъём!
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
В Тегеране утверждают, что Boeing был сбит по ошибке. Там пообещали наказать виновных.
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