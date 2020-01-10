Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.
Клоунам не місце в політиці!!!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:04
Ну що, зебільчики?
Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.
Клоунам не місце в політиці!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:27
Россия-то при чем?
Зеленский всё правильно делал. Нет, надо было по рекомендациям порохоботов собачиться с крупнейшей страной ближнего Востока, терять огромный экспортный потенциал нашей продукции в эту страну?
Иранцы лоханулись, укайдохали 150 своих граждан, и наш экипаж заодно Теперь будут извиняться и платить компенсации.
In HODL we trust
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