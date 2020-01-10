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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5165516651675168
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:04

Ну що, зебільчики?
Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.


Клоунам не місце в політиці!!!

https://censor.net.ua/news/3169314/ni_o ... i_layinera

https://uainfo.org/blognews/1578696385- ... aine-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:27

Россия-то при чем?
Зеленский всё правильно делал. Нет, надо было по рекомендациям порохоботов собачиться с крупнейшей страной ближнего Востока, терять огромный экспортный потенциал нашей продукции в эту страну?
Иранцы лоханулись, укайдохали 150 своих граждан, и наш экипаж заодно :( Теперь будут извиняться и платить компенсации.
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