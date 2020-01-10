Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.
Клоунам не місце в політиці!!!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:04
Ну що, зебільчики?
Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.
Клоунам не місце в політиці!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:27
Россия-то при чем?
Зеленский всё правильно делал. Нет, надо было по рекомендациям порохоботов собачиться с крупнейшей страной ближнего Востока, терять огромный экспортный потенциал нашей продукции в эту страну?
Иранцы лоханулись, укайдохали 150 своих граждан, и наш экипаж заодно Теперь будут извиняться и платить компенсации.
In HODL we trust
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:23
Не треба було головному зеБобіку розмовляти з президентом Ірану!
Знайшов собі друга!
А ось і новини про бородатих ісламських фанатиків:
"Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:21
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:23
Re: Політичні дискусії
[quote="Tegularius"]
Зеленский всё правильно делал. /quote]
Да, Зеленый в этой ситуации показал себя с лучшей стороны, растет в политике, там не надо бежать впереди паровоза.
Но по оманскому кейсу конечно лажа вышла, только Зеленский уехал, сразу султан Омана умер.
Сейчас ЛОМы Порошенко начнут истерить, что Зеленский виноват.
Ермаку за Оман обьявить выговор, за хорошие советы по Боингу выговор снять. Один один.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:28
Re: Політичні дискусії
Болезный, ты себя не бережешь, четыре часа поспал и опять на войну
Кушать хоть успеваешь, или вас там несколько сидит на зарплате, посменно работаете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:37
Re: Політичні дискусії
Баксик может гордиться преЗЕдентом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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